Еksplozija na četvrtom spratu zgrade u Rusiji: Ima mrtvih, pokrenuta istraga (FOTO, VIDEO)

Najmanje tri osobe su nastradale u eksploziji gasa u stambenoj zgradi u Kirsanovu u Tambovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije na svom Telegram kanalu.

Ukupno je povrijeđeno pet osoba, od kojih su tri preminule, navelo je Ministarstvo, prenosi agencija RIA Novosti.

Ranije danas, guverner Tambovske oblasti Maksim Jegorov izjavio je da je došlo do eksplozije gasa u jednom domaćinstvu u stambenoj zgradi u gradu Kirsanov.

Prema njegovim riječima, nesreća se dogodila u 4.55 časova na četvrtom spratu zgrade.

Požar je lokalizovan za manje od sat vremena, a kasnije i ugašen.

Stanari zgrade su evakuisani, a sa njima trenutno rade psiholozi.

Pripremljen je i privremeni smještaj za 60 osoba.

Istražni komitet je pokrenuo krivični postupak zbog izazivanja smrti iz nehata protiv dvije ili više osoba.

