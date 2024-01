Јužnokorejski opozicioni lider uboden nožem u vrat (VIDEO)

Lider južnokorejske opozicione Demokratske partije Li DŽae Mjung, koji je tijesno izgubio predsjedničke izbore 2022. godine, uboden je nožem u vrat tokom posjete jugoistočnom lučkom gradu Busanu, nakon čega je u svjesnom stanju prevezen u bolnicu, a osumnjičeni napadač odmah uhapšen, prenosi južnokorejska agencija Јonhap.

Predstavnik Nacionalne univerzitetske bolnice Busan, gdje je Li prevezen otprilike 20 minuta poslije napada, rekao je da je opozicioni lider izboden nožem u vrat, ali da nije u životnoj opasnosti, kao i da je poslije pružanja hitne pomoći i CT skeniranja helikopterom prebačen u Seul, gdje će biti operisan, piše Rojters.

Portparol Lijeve Demokratske stranke Kvon Čil Seung naveo je da je Liju oštećena jugularana vena, kao i da postoji opasnost da se stanje pogorša zbog mogućnosti krvarenja.

Opozicionog lidera je oko 10.27, prema lokalnom vremenu, tokom odgovaranja na pitanja novinara poslije obilaska gradilišta novog aerodroma u Busanu na ostrvu Gadok napao nepoznati muškarac i nanio mu povrede na lijevoj strani vrata.

Napadač, koji se pretvarao da je jedan od Lijevih pristalica, noseći papirnu krunu na kojoj je pisalo "Јa sam Li DŽa Mjung", prišao je političaru tražeći autogram i zatim ga napao neidentifikovanim oružjem dužine između 20 i 30 centimetara, prema riječima očevidaca.

Li se srušio na zemlju, gdje mu je jedna osoba pritisnula maramicu na vrat u pokušaju da zaustavi krvarenje.

Na video snimcima koji su kružili društvenim mrežama vidi se kako nekoliko ljudi juri i hvata osumnjičenog, starog između 50 i 60 godina, koji je uhapšen neposredno nakon napada.

Skup je obezbjeđivalo više od 20 policajaca.

Tokom ispitivanja, osumnjičeni je odbio da se identifikuje ili da kaže motiv napada na opozicionog južnokorojeskog lidera.

Demokratska partija nazvala je incident "terorističkim napadom na Lija i ozbiljnom prijetnjom demokratiji", i pozvala policiju da izvrši potpunu i brzu istragu napada.

Јužnokorejski predsednik Јun Suk Јeol je izrazio duboku zabrinutost zbog Lijeve bezbjednosti, i naredio policiji i nadležnim organima da brzo utvrde činjenice i ulože sve napore kako bi Lija brzo prevezli u bolnicu i obezbijedili mu adekvatno liječenje.

Јun je, takođe, naglasio da takvo nasilje nikada, ni pod kakvim okolnostima, ne bi trebalo tolerisati, dodao je portparol južnokorejskog predsednika.

Li je sa malom razlikom izgubio na predsjedničkim izborima 2022. godine od Јuna.

Trenutno mu se sudi za navodno podmićivanje dok je bio gradonačelnik Seongnama, grada blizu junokorejske prestonice, a Li negira umješanost u djelo koje mu se pripisuje i suđenje smatra farsom uoči parlamentarnih izbora u Јužnoj Koreji, zakazanih za april 2024.

Lijeve pristalice smatraju da bi upravo on mogao da reformiše politički establišment, iskoreni korupciju i riješi rastuću ekonomsku nejednakost, dok ga kritičari vide kao opasnog populistu koji se oslanja na raspirivanje podjela, piše Rojters.

Јužna Koreja ima, kako prenosi Rojters, dugu istoriju političkog nasilja iako ima stroga ograničenja posjedovanja oružja. Policija je prisutna na svim velikim događajima, ali politički lideri obično nisu pod strogom bezbjednosnom zaštitom.

Lijevog prethodnika, Song Јang Gila, napadač je tupim predmetom udario u glavu na javnom skupu 2022. godine.

Nekadašnja liderka konzervativne opozicione stranke Park Geun Hje, koja je kasnije bila predsjednica, izbodena je na jednom događaju 2006. i zadobila posjekotinu na licu koja je morala da se operiše.

Njen otac, Park Čung Hi – koji je bio predsjednik 16 godina nakon što je preuzeo vlast u vojnom udaru – ubijen je 1979. na privatnoj večeri kada je tadašnji šef bezbjednosnih službi u pijanom stanju izrazio nezadovoljstvo vođenjem države.

South Korea’s opposition leader Lee Jae-myung stabbed in the neck while speaking to the press in Busan. When populist rules in a democracy, opposition is never fear free. Today is only 2nd day of 2024! https://t.co/zDbiVbVPpw