2. Tropic Bambini maraton istrčalo 1300 učesnika

BANJALUKA - Trka za najmlađe uzraste, u okviru “Vivia Run and more festivala”, Tropic Bambini maraton, u petak je na tvrđavi Kastel okupila 1300 malih trkača, uzrasta od dvije do šest godina.

Stazu od 250 metara mališani su istrčali u tri starosne kategorije, u pratnji trenera – vaspitača, a kako trka nije imala takmičarski karakter, svi učesnici su na cilju dobili svoju maratonsku medalju. Nakon održane trke, upriličen je koncert muzičkog ateljea MaMa VOX za sve posjetioce događaja.

Ovogodišnji Tropic Bambini maraton bio je humanitarnog karaktera. Sav novac prikupljen od startnina doniran je djeci oboljeloj od cerebralne paralize iz Udruženja paraplegičara Banjaluka.

„Drugi po redu Tropic Bambini maraton donio je mnoštvo noviteta, od nove lokacije održavanja, sadržajnijeg programa do humanitarnog karaktera koji je ove godine imao, što je dovelo i do većeg broja učesnika. Posebno nam je drago što je svaki od malih trkača svojim učešćem dao doprinos jednoj lijepoj, humanoj priči kojoj je i naša kompanija pružila podršku”, navela je Aleksandra Marković, portparol domaćeg trgovačkog lanca Tropic.