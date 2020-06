"5K Team Run" team building - investicija, a ne trošak

Najveća timska trka "5k Team Run" koja se trči u okviru 3. "Viva Run&More Weekend“ festivala, prema broju do sad pristiglih prijava i ove godine u Banjaluci okupiće trkače iz brojnih kompanija, koji će zajedno osvajati najljepše banjalučke ulice.

Start trke je 18. jula u 21 čas, a prijave su i dalje otvorene za sve one koji žele da budu dio ove priče. Trka "5K Team Run" nije zahtjevna ni za potpune početnike, koji se za samo pet sedmica mogu pripremiti i istrčati do cilja. Upravo, jednostavno pripremanje za ovu trku, koje ne zahtijeva mnogo odricanja, čini ju pravim izborom za sve one koji su zaposleni, nemaju mnogo slobodnog vremena, a istovremeno im je bitna fizička aktivnost i zdrave životne navike.

Zato je "5K Team Run" odličan oblik team buildinga.

Mišljene organizatora dijele i psiholozi koji poručuju da je najuspješniji team building, onaj u koji je uključena igra i koji podrazumijevaja zajedničke sportske aktivnosti.

Zaposleni su srce svake kompanije, a ulaganje u zaposlene kroz razvijanje sportskog duha je uvijek višestruko korisno, jer zaposleni kroz timske sportske aktivnosti, koje su zabavne i motivacione, poboljšavaju pozitivnu atmosferu u kolektivu i jačaju timski duh, a istovremeno imaju priliku i da se vide svoje kolege u drugom - opuštenijem i ležernijem svjetlu, kažu psiholozi.

"5K Team Run“ trka je idealn odabir za team building, jer se kroz trčanje u timu dostiže maksimum ličnih potencijala i maksimum tima, gdje svaka osoba zna da mora dati svoj maksimum da bi uspjeh cijelog tima bio što bolji“, pojasnila je psiholog Irena Spasojević govoreći o team building-u sa aspekta igre i sporta, dodavši, da su upravo trke poput ove idealne za stvaranje boljeg, produktivnijeg i efikasnijeg tima u jednom kolektivu, te doprinose opštoj zdravijoj atmosferi.

"Učešće kompanijskih timova u trci na 5km je dobro, jer se na taj način razvija i motivacija, odnos među članovima tima, pozitivna atmosfera, gdje članovi tima međusobno nisu suparnici već imaju želju da izražavaju svoje potencijale i kroz te potencijale zajedno sa timom dostižu određeni cilj", dodala je Spasojević naglasivši da su benefiti timskih trka - investicija za poslodavce, a ne trošak.

Noćna timska trka u dužini od 5km trči se kroz centar Banjaluke, u timovima, koji mogu da imaju 3 do 5 članova.

Klikom na link saznajte pravila trke i kako da prijavite svoju ekipu.

https://runandmorecommunity.com/

Podsjećamo da je 3. “Vivia Run&More Weekend” festival dobrotovornog karaktera i da se održava pod sloganom "Trčimo humano, trčimo za rijetke". Svi oni koji su se prijavili za bilo koju trku u okviru festivala, mogu da svoje kilometre poklone onima kojima je to najpotrebnije, na način da svaki trkač kao fizičko lice može da odredi cijenu svog kilometra i da pronađe donatora/sponzora koji će da ih otkupi.

Taj donator, tj. kupac kilometara, novac uplaćuje na račun Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske.

U cilju prikupljana što više novčanih sredstava za ovaj Savez, čiji članovi pripadaju porodicama koje se bore sa rijetkim bolestima, organizatori će, osim doniranja dijela prihoda od kotizacija, na dan festivala po simboličnim cijenama, omogućiti i prodaju organskih boja za dodatno posipanje na trci "Color Fun Run", a sav prihod ostvaren na ovaj način takođe će biti doniran Savezu za rijetke bolesti RS.