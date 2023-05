ATP Centar prvi put u bojama "Vivia Run&More Weekend-a"

​Proljeće je krivo. Ove godine kasni i suštinski stiže prvog junskog vikenda. Zato tada trčimo Banjaluku! Osvajamo nove kilometre, ali i elitni sportski kompleks u srcu grada.

Bojimo ga jarko žutom, crvenom, plavom, zelenom... svim bojama zabave. Plešemo ne razmišljajući o koracima, uz kultne splitske hip-hopere The Beat Fleet. Slavimo novi "Vivia Run& More Weeknd", od 2. do 4 juna, na mjestu gdje je svijet upoznao Banjaluku i novom energijom pokrećemo ATP centar.

Stazom utabonom uspjesima najvećih teniskih imena, predvođenih Novakom Đokovićem, kreću hiljade elitnih trkača i rekreativaca, navijača i volontera. Do najboljeg rezultata na satu ili do odlične zabave, svejedno. Pobjednicima ne smatramo samo one koji prvi prođu kroz cilj. Pobjeda je za nas svaki zadovoljni učesnik festivala sa željom da se vrati u naš grad. Nova ekskluzivna lokacija (multifunkcionalne dvorane, prozračni parkovi, teniski tereni, trim staze i dječija igrališta) garantuje adrenalinsku avanturu gostima različitih generacija, akcenata i jezika, ambicija i planova. Upravo ova elitna zona Banjaluke, prije „Vivia Run& More Weeknd-a“, bila je domaćin najvećeg sportskog događaju u BiH nakon Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu.

Svi Banjalučani i gosti imaće svoje mjesto. Od maratonke Bojane Bjeljac, prve hrvatske sportistkinje s olimpijskom normom za Pariz, do najmlađih trkačica i trkača s prvim koracima na stazi „Tropic Bambini Maratona“. Kao metalni opiljci na magnetu sudaraće se različite energije i jedan običan vikend dobiće magnetnu energiju. Baš kao i naša polumaratonska medalja, napravljena u obliku trkačke stope i magnet - otvarača za flašu. Novčano ćemo i ove godine nagraditi prvih deset trkačica i trkača na 21km, najbržu Banjalučanku i najbržeg Banjalučanina.

Nakon planetarno prepoznatog ATP turnira „Srpska open“, Banjaluka će ponovo biti u fokusu sportske javnosti. Uz centralni M:tel RMC Banjaluka polumaraton, 4. juna trčaćemo Imlek RMC 10k i G-Drive 5k Team Run. Školarce i predškolce 3. juna čeka energična Intersport School Run, a sve učesnike urnebesna Nektar Color Fun Run.

Start i cilj svih trka je na platou ispred novoizgrađene „Banjalučke arene“.

Prvi junski dani u Banjaluci trajaće koji sat duže, što sasvim priliči vikendu koji nam suštinski donosi proljeće i novi život. ATP centar biće ponovo ispunjen eksplozijom zabave, sporta i navijačkih emocija. Očekivano. Iz svake pozitivne priče neminovno izroni nova priča, vežu se jedna za drugu i rastu jedna uz drugu...

Budi i ti dio tima koji pokreće. Požuri i prijavi se! Broj kotizacija je ograničen!

Za ljepše boje djetinjstva...

Uz svaku prijavu za „Vivia Run and More Weeknd“ moguće je donirati 2 KM, u okviru humanitarne kampanje „Za ljepše boje djetinjstva - Podrži Plavi telefon!“, pokrenute u saradnji sa UG „Nova generacija“. Trkači imaju priliku i da prodaju svoje kilometre i novac doniraju za podršku žrtvama svih oblika nasilja, a posebno djeci i mladima.

