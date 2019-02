Abedin Mujezinović: Biće teško doći do finala

Bh. atletičar Abedin Mujezinović s optimizmom dočekuje Evropsko dvoransko prvenstvo u Glazgovu, gdje će ove sedmice trčati 800 metara i pokušati da izbori nastup u finalu.

Biće to njegovo prvo dvoransko EP, nakon što je prošle godine debitovao na Šampionatu Evrope na otvorenom.

"Pripreme za Evropsko prvenstvo teku veoma dobro. Zadovoljan sam formom, kao i moj tener Đani Gidini. Prije dvije sedmice istrčao sam normu za EP i mislim da je to veoma dobar pokazatelj forme. Pritisak je prisutan na svakom takmičenju, posebno kada su velika takmičenja u pitanju kao što su svjetska i evropska prvenstva, ali to je normalno", rekao je Mujezinović.

On je normu ispunio u Padovi, gdje je 800 metara istrčao za 1:48,57 minuta. Test forme imao je na Srbija openu u Beogradu prošle sedmice, kada je 400 metara istrčao za 49,28 sekundi.

"U Beogradu nije bila trka na 800 metara, pa sam trčao 400 metara i to mi je bio jači trening pred Evropsko prvenstvo. Imam još nekoliko dana priprema do nastupa u Glazgovu, gdje će u petak biti kvalifikacije moje discipline. Radim sve što će dobro uticati na moju formu i raspoloženje i vjerujem da ću spreman dočekati takmičenje", rekao je Mujezinović.

Svjestan je da ga očekuje jaka konkurencija.

"Konkurencija je vrlo jaka i biće teško doći do finala, biće teško proći i prvi krug, ali daću sve od sebe da dođem do finala. Favorit za medalju u trci na 800 metara je moj prijatelj i klupski kolega Amel Tuka, a i Mesud Pezer (bacač kugle) je veliki favorit za medalju na EP. Vjerujem da ćemo svi biti uspješni i da će BiH osvojiti medalje", rekao je Mujezinović, kojem je najveći uspjeh bronzana medalja sa prošlogodišnjih Mediteranskih igara u Taragoni, a to je ujedno bila prva medalja u trkačkim disciplinama za BiH na Mediteranskim igrama.

Mujezinović ide korak po korak, ima mnogo želja kada je riječ o sportu, a jedna je najveća.

"To je da istrčim normu za Olimpijske igre i da na Igrama predstvljam svoju državu", istakao je Mujezinović.

Brojke

1. marta počinje Evropsko prvenstvo, a završava se 3. marta.

1.49,67 minuta je najbolji Mujezinovićev rezultat u dvorani, a ostvario ga je 9. februara 2019. u Gentu.

3 predstavnika BiH će imati na EP - Abedina Mujezinovića, Amela Tuku i Mesuda Pezera