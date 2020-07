Amel Tuka otvorio atletsku stazu u Konjicu

Nakon dvomjesečnog rada, uređenja i markacije atletske staze, udruženim snagama Atletskog kluba Pace Konjic i Fudbalskog kluba Igman Konjic u nedjelju je svečano otvorena atletska staza na Gradskom stadionu Konjic.

Atletsku stazu su otvorili Amel Tuka, atletski reprezentativac BiH i viceprvak svijeta u disciplini 800 metara, zajedno sa predsjednikom FK Igman Konjic Đahidom Muratbegović i predstavnikom Opštine Konjic Fadilom Tatar.

Manifestaciji pod nazivom "Na stazi sa Tukom" je prisustvovao veliki broj posjetitelja, kako mlađih, tako i starijih, a na programu su bile i dvije revijalne trke – dječja trka na 400m i trka za starije nazvana "Tukinih 800m".

"Ja sam siguran da je ovo tek početak onoga što slijedi. Svaka velika trka ili duga trka počinje ipak jednim, prvim korakom, jednim kratkim, tako da ja i ovo gledam kao jedan prvi korak koji će se razviti u nešto veliko. Jako sam ponosan na sve ovo. Drago mi je kad vidim ovoliki broj djece na sportskim terenima, pogotovo na atletskoj stazi. Oni su naša budućnost, oni su razlog što se mi borimo, stvaramo, ostavljamo neka djela iza sebe“, rekao je Tuka.

Najbolji bh. atletičar, svojim prisustvom na manifestaciji, ali i rezultatima ostvarenim do sada, je ostavio domaću zadaću maloj raji.

"Nadam se da sam postavio već njima neku domaću zadaću i ako Bog da želim da im još ostavim zadatke, ali sve to u smislu da znaju da je sve moguće. Bez obzira gdje ste rođeni, gdje ste odrasli nema to nikakve veze, ukoliko imate snove iznutra koji vas tjeraju da radite ono što volite. Ja sam dijete rođeno u ovoj zemlji, odrastao sam ovdje i dokazao sam da možemo napraviti velike stvari. Dokazao sam da se možemo nositi sa svima rame uz rame sa svim najboljim svjetskim sportistima, tako da i vi djeco treba da znate da samo trebate vjerovati u sebe, a ono što treba je rad, rad i samo rad. Samo će vas rad dovesti do vrhunskog rezultata", poručio je Tuka mališanima na manifestaciji u Konjicu.