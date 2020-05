Amel Tuka se vraća još brži

Tokom pandemije virusa korona trenirao sam redovno, nisam propustio ni jedan trening, spreman sam i očekujem da bi sezona mogla biti jako dobra za mene, rekao je danas Amel Tuka najbolji atletičar Bosne i Hercegovine.

Press konferencija prva na temu sporta nakon dva mjeseca pauze najavila je buđenje sporta u Bosni i Hercegovini. Atletska sezona počinje u avgustu i vjerovatno će prva trka na kojoj će nastupiti aktuelni viceprvak svijeta biti Državno prvenstvo BiH.

"Presretan sam što ponovo pričamo o sportu. Sport se vraća tamo gdje mu je mjesto. Zaista smo svi bili sretni kada smo dobili odobrenje za održavanje pojedinačnih prvenstava. Za početak na mitinzima državnim samo će moći nastupiti domaći sportisti. Druga dobra vijest je da Dijamantska liga će se održati takođe. Kada smo svi mislili da će sezona propasti, kada su odgodili Olimpijske igre i Evropsko prvenstvo dolaze sjajne vijesti. Osim Dijamantske lige od avgusta, najavljen je i početak Svjetskog čelendža, što su mitinzi nivo odmah ispod Dijamanstake lige", rekao je Tuka.

Sada za bh. atletičara slijedi pravljenje detaljnog plana nastupa. Moraće odabrati najznačajnije trke na kojima želi i može učestvovati.

"Što se tiče forme moram se zahvaliti gradu Zenici i Javnoj ustanovi koja gazduje "Kamberovića poljem", a koji su dali dozvolu za treniranje nama olimpijci. Naravno poštivali smo sve naredbe, radili pojedinačno, te tako održali formu. Nisam ni jedan trening propustio. Na neki način situaciju sa virusom sam iskoristio da se isključivo posvetim sportu još više nego obično. Zato mislim da bi i ova sezona mogla biti jako dobra za mene. Osjećam se jako dobro", kazao je Tuka.

Svjetska atletska federacija obavijstila je sve takmčare da kraja novembra neće biti bodovani rezultati za norme.

"Vjerovatno iz razloga jer nemaju svi jednake uslove za trening i ne bi bili ravnopravni. Iz mog ugla je puno lakše jer već imam normu za Olimpijske igre, te se mogu posvetiti planu da samo upotpunjavam formu. U prilici sam da izbjegnem neke trke ako bi trebalo radi odmora. Što se tiče vremena koje priželjkujem na prvom takmičenju rezultat 1.47.00 je dovoljno za pobjedu. Na Državnom prvenstvu je teško očekivati veliki rezultat. To su zbog slabije konkurencije taktičke trke, bitan je samo plasman i ne opterećujem se rezultatom. Trudiću se naravno da budem tu što bolji i da budem motiv tim mlađima", poručio je Tuka.

Prokomentarisao je i zgusnut raspored takmičenja od avgusta.

"Svaka dva tri dana su trke. Biće nemoguće ići na sve to. U avgustu mjesecu bi trebao biti i Monako 14. avgusta. Zatim 23. avgusta Štokholm Dijamantska liga i to bi trebalo da nastupim. Sigurno je da u oktobru idem u Aeriku na minting koji me obavezuje zbog sponzora. Imamo u planu i Zagreb i Lozana u septembru", najavio je Tuka.

Ne krije da je bio razočaran odlukom o odgađanju Olimpijskih igara, ali razumije stav Međunarodnog olimpijskog komiteta.

"Sa nevjericom sam primio vijest da su odložene Olimpijske igre. To je nama sportistima nešto veliko, ali sa druge strane zdravlje je najbitnije. Kada uzmemo u obzir da bi 25.000 ljudi bilo samo u olimpijskom selu to je itekako veliki rizik, pa tako da podržavam odluku MOK-a o odgodi", kaže Tuka.

Sezona će vjerovatno biti bez publike.

"Ja sam tip sportiste koji kad osjećam pritisak budem puno bolji. Utiče pozitivno na mene publika. Faliće dakle navijači na velikim takmičenjima, ali bitno je da se održava takmičenje. Publika diže adrenalin, ali bitno je da sezone ne propadne", zaključio je Tuka.