Amel Tuka sutra nastupa na EP u Berlinu: Najteže doći do finala

​Bh. atletičar Amel Tuka istakao je da ide korak po korak na Evropskom prvenstvu, da je koncentrisan na sutrašnje kvalifikacije trke na 800 metara, ali i priznao da razmišlja o medalji.

Ono što je za njega najvažnije jeste da je povreda prošlost i da je spreman za nastup u Berlinu.

"Nakon moje prve trke ove godine u Dijamantskoj ligi u Rimu gdje sam istrčao sjajnih 1,45 minuta na otvaranju sezone, dobio sam veliko samopouzdanje, ali nažalost mala povreda me spriječila da ispoštujem plan i program priprema do Berlina. Sada idem korak po korak, da prvo prođem kvalifikacije, pa polufinale. Najteži je put doći do finala i sada sam na to koncentrisan, a ako se plasiram u finale, onda ću razmišljati kako da dođem do medalje", rekao je Tuka.

Osvajač bronzane medalje sa Svjetskog prvenstva 2015. istakao je da je dobro trenirao i da je trener zadovoljan njegovim radom, što ga dodatno motiviše pred važno takmičenje i dodao:

"Trenirao sam dobro u posljednje vrijeme, dobro se osjećam, ali prošla su dva mjeseca od kada se nisam takmičio i vidjećemo koliko će to ostaviti traga. Ne smijem puno ni razmišljati o tome. Moram se psihički pripremiti i maksimalno koncentrisati na prvu trku."

Dodao je da su svjetska prvenstva i Olimpijske igre najveća takmičenja na svijetu i da je tu najjača konkurencija, ali jaki rivali ga očekuju i u Berlinu.

"Evropska prvenstva su sve jače. U Berlinu će biti jaka konkurecija i niko se ne smije potcijeniti. Ima mnogo atletičara koji su došli sa veoma dobrim rezultatom, a ni one sa slabijim ne smijete potcijeniti jer nikada ne znate kada neko može napraviti iskorak i imati svoj dan. Što se mene tiče, svi koji su sa mnom na stazi su konkurencija. Ja ću hrabro ući u svaku trku, daću sve od sebe, a tu je i faktor sreće koji treba da presudi", istakao je Tuka, čiji je najbolji rezultat u trci na 800 metara 1:42,51 minuta.

U istoj disciplini nastupiće Abedin Mujezinović, koji je istakao da mu je prvi cilj da prođe prvi krug takmičenja. Danas u kvalifikacijama nastupa bacač koplja Dejan Mileusnić. Njegov najbolji rezultat je 81,63 metra, što je 37 centimetara lošije od norme za finale. U finale će 12 takmičara sa normom, a ukoliko ih toliko ne ispuni normu, ulaze oni sa najboljim rezultatima.

Tri bh. bacača kugle već su nastupila u Berlinu. Mesud Pezer je s rezultatom 20,16 metara (sedmi rezultat kvalifikacija) izborio nastup u finalu koje je bilo na programu sinoć. Hamza Alić (19,34) i Kemal Mešić (18,70) nisu uspjeli da se nađu među 12 najboljih.

Zakalnickij najbrži na 50 km

Ukrajinac Marjan Zakalnickij prvi je osvajač zlatne medalje na EP. On je u brzom hodanju na 50 kilometara slavio u vremenu 3:46,32 časa. Slovak Matej Tot je bio drugi (3:47,27), a treći Bjelorus Džmitri Džiubin (3:47,59). U ženskoj konkurenciji slavila je sa rekordom evropskih prvenstava Portugalka Ines Henrikes (4:09,21) ispred Ukrajinke Aline Cvilij (4:12,44) i Španjolke Hulije Takač (4:15,22). Deveta sa nacionalnim rekordom bila je Srpkinja Dušica Topić (4:30,43).

U Bolonji posjetio Anesa Begića

Amel Tuka je u bolnici u Bolonji posjetio mladog košarkaša Anesa Begića (15) iz Kaknja, koji se liječi od leukemije. Tuka je sugrađaninu uputio izraze podrške u utakmici života, saopšteno je iz opštine Kakanj. U toku je humanitarna akcija prikupljanja novčanih sredstava za lijecenje Begića, koji je nakon višemjesečnog liječenja u bolnici u Sarajevu otišao na liječenje u Italiju. Za troškove liječenja potrebno je prikupiti 140.000 KM. (Fena)