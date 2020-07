Amerikanac se ponadao da je srušio Boltov rekord, uslijedio hladan tuš

Američki atletičar Noa Lajls na trenutak je pomislio da je novi svjetski rekorder na 200 metara. Tačnije, on je mislio da je ostvario bolji rezultat od onog Juseina Bolta iz 2009. godine, koji je tada istrčao spomenutu dužinu za 19,19 sekundi.

Lajls je uspio da istrči 18,90 sekundi na egzibicionom takmičenju u Floridi i ostao je frapiran nakon što je vidio rezultat kada je prošao kroz cilj.

Međutim, nekoliko minuta kasnije vratio se u realnost nakon što je shvatio da je bio u pogrešnoj stazi, koja je kraća za 15 metara.

Iako je na početku mislio da je istrčao 200 metara za 18,90 sekundi, on je zapravo prešao 185 metara za to vrijeme, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Kasnije se ispostavilo da je "novi svjetski rekord" američkog atletičara zapravo propust organizatora koji su trkače stavili u pogrešnu stazu. Ubrzo se i Lajls oglasio koji je naveo kako je nedopustivo da se na ovaj način igraju njegovim osjećajima.

Noah Lyles. 18.90. 200m. Except...he started at the wrong start line, according to the broadcast.pic.twitter.com/jqpAZl7qnK