Atletičarka crnogorskog orla nazvala kokoškom pa morala da se izvinjava

Velika bura digla se u Crnoj Gori, gdje je najbolja atletičarka ove zemlje, Marija Vuković, gostujući u emisiji "Igram svoju igru" na RTCG, gdje se predstavljaju olimpijci pred Olimpijske igre u Parizu, orla sa zastave Crne Gore nazvala kokoškom.

Kada je upitana da nacrta maskotu Olimpijskih igara, ona nije mogla da se sketi, pa je dobila pomoć i sugestiju da pogađa.

"Medved, patka, kokoška... ", dobila je sugestiju, kao i dodatnu pomoć da je u pitanju pernata životinja.

"Kokoš! Ova naša kokoška sa zastave", ispalila je Marija, koja nije ni slutila da će ovom izjavom izazvati gnjev javnosti, a osudili su je i mediji, a žestoko su je prozivali i vrijeđali u komentarima na Instagramu.

Marija je dva puta bila birana za najbolju sportistkinju Crne Gore, a sada se i sama oglasila javno putem Instagrama i izvinila svima za nepromišljen komentar.

"Dragi prijatelji, duboko se izvinjavam zbog svoje nepromišljene izjave tokom snimanja serijala "Igram svoju igru". Namjera mi nije bila da povredim ničije osećaje, niti da unizim grb zemlje kojoj sa ponosom pripadam. Nadam se da ćete oprostiti ovaj nepromišljeni trenutak zbog kojeg se duboko kajem. Možete da me osuđujete, zbog moje brzopletosti i onog što sam izgovorila. Na to imate svako pravo. I priznajem da kao sportista imam veću odgovornost prema izgovorenoj riječi. Ali u jedno budite sigurni - nikada ne bih ni pomislila, a kamoli namerno unizila grb i zastavu svoje zemlje. A Crna Gora jeste moja zemlja. Unižavajući nju, unizila bih i sebe. Nastaviću i dalje punim srcem da skačem za Crnu Goru, onako kako sam to uvijek i radila! A jedini cilj koji trenutno imam pred sobom je da predstavljam našu zemlju na Olimpijskim igrama u Parizu i nadam se učinim sve vas ponosnim", poručila je Marija u svom saopštenju na Instagramu.

Uz to je dodal fotografiju gdje ponosno pozira sa zastavom Crne Gore.

Marija je inače rođena u Kninu 1992. godine, gdje je poslije Oluje 1995. godine prebegla u Srbiju sa roditeljima, a potom se njena porodica preselila u Crnu Goru, gdje su nastavili da žive, pa je Marija i branila boje Crne Gore.

Ona je u Tokiju 2021. godine postala prva atletičarka koja se plasirala u finale Olimpijskih igara, gdje je zauzela 9. mjesto sa preskočenih 1,96 metara.

