Atletičarka tužila IAAF jer "su je proglasili muškarcem"

Kaster Semenja (28), južnoafrička olimpijka i šampionka trke na 800 metara, juče je stigla na prvo ročište nakon što je uputila žalbu protiv propisa kojima se ograničavaju nivoi testosterona u ženskom tijelu.

Svjetski čelnici atletike nastavili su da brane propis riječima "ako sportistkinja ima muški nivo testosterona, onda ima jednako uvećanje mišićne mase kao i kostiju kao muškarac."

Naime, Međunarodna asocijacija atletskih federacija (IAAF) oduzela je Semenji dozvolu da se i dalje takmiči zbog povišenog nivoa testosterona i samim tim stavili pod znak pitanja njen pol. Čelnik IAAF-a Lord Sebastijan Ko pravda se riječima da ovaj propis "čuva fer i otvoreno takmičenje".

Suđenje se održava na Sudu za sportsku arbitražu (Court of Arbitration for Sport - Cas), u Švajcarskoj i trajaće do petka, a presuda se očekuje 29. marta.

Riječ je o novom IAAF pravilu, prema kojem atletičarke s prirodno visokim testosteronom moraju ili da se takmiče s muškarcima ili da uzimaju lijekove da smanje testosteron. Terapija bi morala da trajer najmanje šest mjeseci, a potom bi se nivo testosterona morao održavati na "prihvatljivom nivou".

Novo pravilo trebalo je da nastupi 1. novembra prošle godine, ali sad se čeka presuda Casa.

Semenja je ranije rekla da pravilo nije fer, kazavši kako samo želi da trči prirodno, "onako kako je rođena". Kada je imala 18 godina, tražili su da napravi tzv. "džender test", ali rezultati nisu otkriveni javno.

Brojne sportske institucije pomno prate suđenje, jer i sami žele da se odrede po ovom pitanju, dodaje "BBC".