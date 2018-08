Bh. tim se sprema za najveću ultratrail trku na svijetu

Nataša Kaurin, Mate Ćurić, Benjamin Krnić i Branislav Pavić BiH na najvećoj ultratrail (planinsko trčanje) trci na svijetu, poznatijoj kao UTMB – Ultra trail de Mont Blanc. Skoro 10 000 takmičara trčaće rutom na Alpama koja vodi preko Francuske, Italije i Švajcarske. Trka će trajati čak nekoliko dana, počevši od 27. augusta do 2. septembra.

Benjamin i Branislav trčaće UTMB, odnosno 170 kilometara dugu dionicu sa 10.000 metara kumulativnog uspona, gdje se veliki dio trke odvija na visinama preko 2.500 nm. Mate će učestvovati u trci od 100 kilometara sa 6.100 metara uspona a Nataša će u Francuskoj nastupiti na dionici od 55 kilometara sa 3.500 metara uspona.

"Mate iz Tomislavgrada i Branislav iz Novog Grada su već učestvovali na UTMB. Tim je oformio Mate, tu je i Nataša iz Banja Luke, a ja sam iz Sarajeva. S obzirom da smo iz različitih dijelova BiH, mislim da ćemo u pravom smislu predstavljati našu zemlju. Stalno smo u kontaktu, a u pripremama smo intenzivno posljednju godinu", izjavio je Benjamin Krnić.

Pripreme se sastoje od trčanja, treninga snage i mentalnih priprema. Sedmično, Benjamin pretrči i do 100 kilometara. Uz to, vodi i računa o ishrani, gdje je veoma važan dovoljan unos proteina i vitamina,te konzumira dosta voća i povrća, ribe i piletine.

"Na utrkama nam treba energije, a nakon utrke hrana bogata proteinima da bi se organizam što prije oporavio. Obavezno uz sebe svi imamo Dukat FIT, napitak bogat proteinima koji je i vrlo ukusan", izjavio je Benjamin.

Trčanje je njihova ljubav odavno, kazao je, a otkriva da su do sada učestvovali na uličnim trkama, odnosno polumaratonima i maratonima.

"Trebao mi je novi izazov i pronašao sam ga u trail runningu gdje je svaki trening drugačiji. Trčim u prirodi, a često to radim i noću i to je sasvim novo iskustvo za mene. Postavio sam sebi cilj, a to je da kao trkač trajem što je moguće duže, jer me polako godine sustižu. Ako postoji želja u ovom sportu, to je legendarna trka Western States u Americi, gdje se trči 100 milja. Drago mi je da se polako i ovaj vid sporta razvija u našoj zemlji jer imamo i više nego idealne uslove, a to su naše prelijepe planine", dodao je Benjamin.

Osim članova tima, najveća podrška su im članovi porodica. Posebno ga veseli činjenica da je ovaj vid sporta sve popularniji.

"Tokom priprema ali i sa troškovima oko odlaska u Francusku podržala nas je kompanija Lactalis BiH. Već imamo nekoliko utrka u raznim dijelovima države, a broj trkača raste iz godine u godinu. Idući korak bi bio formiranje Saveza na nivou države koji bi bolje uredio sistem takmičenja i popularizirao trail running pogotovo među mladima. A prirodni potencijal je nemjerljiv i sigurno odlična podloga za razvoj ovog sporta", izjavio je Krnić.

Dodaje za kraj, da se mnogo toga mora odreći poput neobavezne kafe subotom, odlaska na pijacu ili gledanja filma.

"Ali, sve se to isplati, kad završite utrku", zaključio je Krnić.