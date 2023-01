Boltu nestalo oko 13 miliona evra sa računa

Osmostruki olimpijski šampion Jusein Bolt traži da povrati više od 12.7 miliona dolara.

Ta suma novca nestala je sa njegovog računa kod jedne jamajčanske investicione firme. Legendarni atletičar je spreman da slučaj iznese na sud ukoliko bude potrebe.

To je objavio Boltov advokat, a slavni olimpijac je obavešten da je na njegovom računu u kompaniji "Stocks and Securities LTD" (SSL) trenutno samo oko 12.000 dolara.

Advokat Linton Gordon je o svemu obavestio agenciju Rojters u utorak uveče.

"Ići ćemo na sud sa ovim slučajem ukoliko kompanija ne vrati nestala sredstva", rekao je Gordon i dodao:

"Ovo je veliko razočarenje i nadamo se da će se stvar riješiti na način da će gospodin Bolt povratiti svoj novac i moći da živi u miru".

SSL je u saopštenju od 12. januara naveo da je uočio sumnjive aktivnosti jednog svog bivšeg zaposlenog i da je predmet uputio organima za sprovođenje zakona, dodajući da je preduzeo korake da osigura imovinu i ojača bezbjednosne mjere i protokole.

Policija Jamajke je saopštila u ponedjeljak da njeni timovi za prevaru i finansijsku istragu istražuju navodne sumnjive aktivnosti u SSL za koje se sumnja i da su uticale na Boltov račun, ali i na stanja na računima još nekoliko pojedinaca.

