Brčko u znaku kraljice sporta

U Brčkom će u subotu biti održan centralni događaj na atletskoj mapi svijeta zahvaljujući 22. Vidovdanskoj trci koja će okupiti vrhunske atletičare i atletičarke.

Prema najavama, ulicama Brčkog će trčati više od 20 takmičara sa olimpijskom normom, a glavna trka - trka juniora, seniora, veterana i timova na 10 kilometara će početi u 18.55.

"Sutra (subota) će Brčko biti atletski centar svijeta. Međunarodna asocijacija atletskih federacija (IAAF) nas je označila na mapi kao centralni događaj za 23. jun. Očekuju nas izuzetne trke, jaka konkurencija, neviđena na ovim porostorima. Nastupiće ponajbolji Evropljanin Nikolae Soare, koji ima rezultat na 10 km od 28,25 minuta ove sezone, i očkujemo njegovu borbu sa sjajnim Kenijcem Mozesom Kibetom, koji je prije sedam dana u Francuskoj istrčao ovu dionicu za 28,26. Po mom mišljenju, oni su favoriti, ali bilo ko sa liste elitnih trkača može da bude prvi. Prema najavama, temperatura će biti povoljna za trčanje, tako da bi mogao da bude ugrožen i najbolji rezultat Vidovdanske trke koji iznosi 28,11 minuta", rekao je Borislav Đurđević, direktor trke.

Dobra trka se očekuje i u konkurenciji dama.

"Ženska trka će u biti otvorena, ima nekoliko izrazitih favorita koji ove sezone bilježe sjajane rezultate poput Kenijke Lilian Dželaget. U sjajnoj formi je i Katarina Šaban-Karnejenko iz Bjelorusije, tu je i Fatna Marui iz Italije koja je u ovom trenutku spremna da trči ispod 32 minuta. Bojana Bjeljac iz Hrvatske je u dobroj formi, a nastupiće i jedna od najboljih dugoprugašica iz Srbije u ovom momentu Teodora Simović. Od bh. olimpijke Lusije Kimani očekujemo da se umiješa u raspodjelu vodećih mjesta", dodao je Đurđević.

Nagrade u glavnim trkama zavise od vremena, a mogu da iznose i 3.000 dolara.

Program će početi u 16.40 kada će biti organizovana trka u puzanju beba do 15 mjeseci. Najmlađi će imati stazu dugu 10 metara, a do petka je prijavljeno više od 50 beba. Nešto stariji mališani (2014. godište i mlađi) će nastupiti u trci bubamara (16.55), a tu su i trke cicibanki (17.05) i cicibana (17.10), te trke pionira od 2003. do 2010. godišta koje su na programu od 17.25 do 18.20. Trka zadovoljstva na dva kilometra je u 19 časova, a pet minuta kasnije na startu će biti članovi udruženja paraplegičara iz BiH i regiona koji će nastupiti u trci u invalidskim kolicima.

"Očekujemo nekoliko hiljada djece, biće to festival sporta i zdravog života", rekao je Đurđević i istakao da trku opslužuje nekoliko stotina volontera, te da su kompletni potencijali javnih službi grada (komunalne službe, policija...) uključeni u organizaciju ovog velikog događaja.