Davor Vidović ispunio normu za Svjetsko prvenstvo, ali nema para da ode u Indiju

BANJALUKA - Davor Vidović, jedan od najboljih banjalučkih atletičara i višestruki prvak u maratonu u BiH, trebalo bi da nastupi na Svjetskom prvenstvu u ultramaratonu u Indiji, koje će biti održano 5. novembra ove godine, ali je to pod znakom pitanja zbog finansija.

Kako je kazao za "Nezavisne novine", prvi put je trčao ultramaraton ove godine u Hrvatskoj, u Slavonskom Brodu, gdje je oborio svoj lični rekord, postao prvak BiH i ispunio normu za Svjetsko prvenstvo u Indiji, u Hiberabadu.

"Bio je ovo prvi put da trčim ultramaraton, a to je 50 kilometara. Želio sam sebe da testiram i da se okušam i u ovoj disciplini, i istrčao sam ga za tri sata i 18 minuta. U Slavonskom Brodu se održavalo prvenstvo BiH, u sklopu prvenstva Hrvatske. Iskreno, iznenadio sam sam sebe, jer se nisam toliko ni pripremao, ali uspio sam", priča Vidović.

Napominje da ga od nastupa na ovom značajnom prvenstvu dijeli "samo" 4.000 do 5.000 maraka, koliko mu treba da bi svoju zemlju i Banjaluku predstavljao u dalekoj Indiji.

"Obratio sam se gradu Banjaluka, gdje su mi obećali oko 500 KM, što je stvarno smiješno s obzirom na iznos koji je meni potreban za odlazak na tako dalek put i na takmičenje tog ranga. Za odlazak u Indiju treba mi najmanje između 4.000 i 5.000 KM, ali nešto od tih troškova pokrio bi Atletski savez BiH, koji i nije u nekoj sjajnoj finansijskoj situaciji. Tako meni treba još oko 2.500 do 3.000 KM da bih otišao na ovo prvenstvo, koje bi bilo kruna mog bavljenja atletikom", priča Vidović i dodaje da kraljica sporta, nažalost, nije finansijski podržan sport.

"Samo 1.500 evra košta povratna karta do Indije, ali to sam provjeravao prije nekoliko mjeseci, ne znam koliko sada košta karta. Pored molbe gradu Banjaluka, koji su obećali 500 KM, nedavno sam predao i molbu Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS, predsjedniku Vlade, a imam i molbu od januara što sam pisao i predao u Palatu predsjednika RS, ali nikakav odgovor još nisam dobio", rekao je Vidović.

Ovaj talentovani sportista član je Atletskog kluba "Maraton" iz Brčkog, a sa svojim klupskim kolegama nastupao je i na evropskim prvenstvima u Portugalu i Španiji, gdje je ostvario zapažene rezultate.

"Nažalost, klub je u teškoj finansijskoj situaciji jer su ulaganja u atletiku jako skromna, skoro da ih i nema. Da se deset odsto ulaže u atletiku, kao u neke druge sportove, bili bi veliki rezultati u BiH. To je velika šteta jer atletika je bazični sport, kraljica sporta, i potrebno joj je vratiti stari sjaj", smatra Vidović i napominje da on u Banjaluci, ipak, ima zadovoljavajuće uslove za treninge.

Napominje da bi se moralo više raditi na popularizaciji atletike, kao i da državne i gradske institucije treba da ulažu više sredstava.

"Nivo atletike se značajno poboljšao u zemljama regiona kao što su Hrvatska i Srbija, baš zbog toga što su osjetili da treba izdvojiti veća ulaganja kako u same atletičare, tako i u objekte za trening, kao što su atletski stadioni, koji Banjaluka, nažalost, još nema. To je jedan od malobrojnih većih gradova koji nema atletski stadion, što je zaista pomalo degradirajuće. U Srbiji i Hrvatskoj su počeli graditi u manjim mjestima, a to se isplati, jer te dvije zemlje su česti učesnici na najvećim svjetskim takmičenjima i u posljednje vrijeme osvajači svjetskih medalja", kaže Vidović.

Ističe da se nada da će biti sluha za njegove molbe, kao i da će nadležni prepoznati njegov rad i zalaganje, te naravno rezultat.

"Ja sam rođeni Banjalučanin, nikad prije nisam ništa tražio, a svakakve kategorije ljudi dobijaju određena sredstva. Smatram da sredstava ima, samo se vjerovatno loše raspoređuju. Grad je podržao FK Borac sa pola miliona KM. U odnosu na to ovo moje je preskromno, a Borac teško da će imati priliku da nastupa na svjetskoj sceni. Atletika je samo kod nas nepopularan sport. Osim što iziskuje mnogo truda, rada i odricanja, rezultati su jasno mjerljivi. Sreća je vrlo slab faktor i teško da neko ko je manje spreman može da pobijedi spremnijeg od sebe, dok u kolektivnom sportu su takve stvari moguće. U atletici i drugim individualnim sportovima je sportista sam zaslužan za svoj uspjeh ili neuspjeh. U kolektivnom sportu iza rezultata stoji čitav tim", smatra Vidović.

Kroz osmijeh ističe da je u svojoj dugogodišnjoj trkačkoj karijeri upoznao neka od vodećih svjetskih imena u atletici, ali da najveću inspiraciju pronalazi u samom sebi.

"Nepravda me jako inspiriše i ne dozvoljava mi da dignem ruke od ovog sporta. To mi je dodatno gorivo i snaga da mogu svakodnevno trenirati po nekoliko sati. Čovjek mora imati taj neki pokretač i u sebi pronaći snagu. Neko bi zbog ovih silnih finansijskih nedaća i nepravde odustao, ali ja se ne predajem", kazao je Vidović.

Iz Ministarstva porodice, omladine i sporta RS potvrdili su da su upoznati sa rezultatima atletičara Davora Vidovića i sa njegovom namjerom da putuje na Svjetsko prvenstvo u ultramaratonu u Indiji.

"Podržaćemo njegov odlazak na ovo takmičenje, u skladu sa svojim mogućnostima. Ministarstvo porodice, omladine i sporta za atletiku, kao i za ostale sportove izdvaja sredstva za rad saveza, organizaciju značajnih takmičenja i podršku takmičarima za učešće na međunarodnim takmičenjima, kao i za ostvarene rezultate", kazali su iz resornog ministarstva.