Dolazi "Vivia Run & More Weekend", bojiš se?

Sve je spremno. Banjaluka je ponovo u fokusu sportske javnosti. "Vivia Run And More Weekend", od 2. do 4. juna, šesti put okuplja elitne trkače i rekreativce. Ali, to nije sve. Jedinstven festivalski koncept u Evropi donosi veliku eksploziju zabave i boja za sve generacije.

Start i cilj svih trka je na platou ispred "Banjalučke arene".

Uz centralni M:tel RMC Banjaluka Polumaraton (4. jun, nedjelja), trčimo Imlek RMC 10k i G-Drive 5k Team Run. Sa muzičkih punktova duž staze dolaze pozdravni decibeli i podrška vrijednih volontera. Za polumaratonce motiv je i jedinstven nagradni fond. Novčano nagrađujemo prvih deset trkačica i isto toliko trkača na 21 km. Specijalne nagrade spremne su i za najbržu Banjalučanku i najbržeg Bajalučanina. U pohodu na lični rekord (01:49:32) je i gradonačelnik Draško Stanivuković. Uz NIKE majicu i poklone sponzora, svaki polumaratonac ima i besplatnu kotizaciju za Nektar Color Fun Run i koncert energičnih Splićana - The Beat Fleet (3. jun, subota). Ovogodišnja medalja napravljena je u obliku šarenog magnet - otvarača za flašu najluđe zabave.

Za razliku od broja elitnih trkača, broj ostalih učesnika nije limitiran. Budi i ti dio tima koji pokreće!

Školarce i predškolce (3. jun, subota) čekaju Intersport School Run i urnebesni Tropic Bambini Maraton.

Djeca uzrasta od 2 do 5 godina trče u pratnji jednog roditelja ili staratelja, a djeca uzrasta od 6 do 7 godina u pratnji trenera volontera. Sve ih na cilju čekaju posebno dizajnirane medaljice, mađioničar „Zoro“ i klovn „Fazonko“ sa družinom. Tropic sprema i poneki slatkiš. A, kad su slatkiši tu, sve je juhu-hu!

Trke u kojima uspjeh ne mjerimo satom ove godine okupljaju rekordnih 1 600 osnovaca i srednjoškolaca. Oni će se takmičiti za lični i školski rezultat. Tim koji pokreće, u saradnji sa Intersportom, tradicionalno sprema poklone iznenađenja, smijeh, muziku, nova poznanstva i besplatne kotizacije za Nektar Color Fun Run.

Treći junski dan u Banjaluci (subota) neizostavno ispunjavamo i svim bojama zabave u okviru Nektar Color Fun Run. Naluđi party počinje uz muziku, face painting i konfete na platou „Banjalučke arene“. Smijehom, plesom, muzikom i organskim bojama u prahu zatim šaramo jedni druge na stazi, i tako do cilja. A, cilj je koncert energičnih splitskih hip-hopera The Beat Fleet, na mjestu sa kojeg smo krenuli. Besplatan je za sve Banjalučane i goste. Šta ćemo ako bude kiša? Bojimo i kišu! Ne vjerujte na riječ. Provjerite!

Prijave su još otvorene!

Uz svaku prijavu moguće je donirati 2 KM, u okviru humanitarne kampanje "Za ljepše boje djetinjstva - Podrži Plavi telefon!", pokrenute u saradnji sa UG „Nova generacija“. Trkači imaju priliku i da prodaju svoje kilometre i novac doniraju za podršku žrtvama svih oblika nasilja, a posebno djeci i mladima.

Podržali su nas...

“Vivia Run&More Weekend” podržali su predsjednik Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS, Ministarstvo prosvjete i kulture RS, Grad Banjaluka, kompanija M:tel, Imlek, G-Drive, NIKE, Sport Time Balkans, Nektar, Intersport, Tropic/Moj Market, Guma M, MyBook, Metromedia Group i Olimpijski komitet BiH.

Generalni medijski pokrovitelj je Radio - televizija Republike Srpske. Medijski partneri su BHRT, ATV, N1, K3, ELTA TV, Dnevni avaz, Nezavisne novine, Glas Srpske, Buka, Banjaluka.net, 24sedam, Lola, Dnevni list, BLink, Srpska Info, Hard Rock radio, Uno radio, Kontakt radio, A radio, NES radio, Moje trčanje i Trčanje RS.

