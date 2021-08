Drama na aerodromu u Tokiju: Bjelorusku olimpijku željeli prisilno poslati kući

Bjeloruska sprinterica Kristina Cimanovskaja (24) kritikovala je trenere nacionalnog tima, nakon čega je Bjeloruski olimpijski komitet prisilno želio poslati iz Tokija kući, ali u tome ih je spriječila policija.

Ona je na aerodromu javno zatražila pomoć od japanske policije jer se nije željela vratiti avionom nazad u domovinu.

Cimanovskaja je takođe snimila i video u kojem kaže da su treneri došli u njenu sobu i rekli joj da se spakuje.

"Treneri su mi u nedjelju ušli u sobu i rekli da se počnem pakovati. Sve jer sam javno prigovorila odluci da me se uvrsti u štafetu 4x400. Nisam se pripremala za to i nisam je trebala trčati, ali samo zato što u Tokio zbog nedovoljnog broja testova na doping nisu doputovale sve atletičarke", kazala je Bjeloruskinja, koja je trebala 2. avgusta nastupiti u kvalifikacijama trke na 200 metara.

Kristina Timanovskaya asks the International Olympic Committee for help «I am asking the International Olympic Committee for help,pressure has been put on me and they are trying to take me out of the country without my consent,so I am asking the @iocmedia to intervene in this» pic.twitter.com/W0TlSzI0Bh