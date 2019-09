Drugi Nektar maraton u nedjelju u Banjaluci

Drugi Nektar maraton biće odražan 29. septembra u Banjaluci, a u sklopu događaja "Banjaluka maraton 2019" biće polumaraton, štafetni polumaraton, juniorska trka, free run trka na sedam kilometara, ali i rolerijada.

Centralni događaj, maratonska trka duga 42,195 kilometara, startovaće u 11 časova na Trgu Krajine, kada je planiran i start Magnetrans polumaratona i štafetnog polumaratona. Nekoliko minuta kasnije će startovati Endmon free run, a pola sata ranije Triglav junior trka.

Prošlogodišnji pobjednik maratona Davor Vidović i ove godine je jedan od favorita u trci u kojoj se očekuje oko 80 učesnika. On ističe da je spreman za mnogo bolji rezultat od prošlogodišnjeg, kada je trijumfovao za 2.55.01 časova.

"Iskusniji sam godinu dana i mislim da mnogo bolje znam da rasporedim snagu. Takođe, staza je ove godine mnogo pogodnija za bolji rezultat, a mislim i da sam u dobroj formi. Teško je, naravno, bilo šta prognozirati jer je ova disciplina puna zamki, ali mislim da sam spreman da značajno popravim lični rekord. Koliko vidim, i vrijeme će biti pogodno za trčanje, pa se nadam dobrom rezultatu", rekao je Vidović.

Staza je sertifikovana, tako da će se takmičari dobrim rezultatom moći kvalifikovati na Olimpijske igre 2020. godine - norma za maratonce je 2.11.30, a za maratonke 2.29.30.

Vladimir Kuvalja, direktor Nektar maratona, ističe da je ovo događaj za cijelu porodicu.

"Uvod u takmičenje biće trke za djecu, koje počinju u 10.30, a prijave primamo pola časa prije početka takmičenja. Takođe, u toku glavne trke biće održana i rolerijada na Trgu Krajine, tako da je ovo lijep događaj prilagođen porodici i porodičnom okruženju", rekao je Kuvalja.

Dodajmo da je start rolerijada speed trke u 11.15, a u 11.45 rolerijada poligon trke.

Zbog održavanja maratona doći će do obustave saobraćaja. Saobraćaj će biti obustavljen u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do raskrsnice sa Alejom svetog Save od šest do 9.30, a u ostalim ulicama kojima će se trčati od 9.30 do 18. Detaljnije informacije o obustavi saobraćaja možete pronaći na portalu Nezavisne.com.