Duplantis: Nisam nikakav supermen, samo sam dobar s motkom

PARIZ - Armand Duplantis upisao se u istorijske knjige postavivši svjetski rekord u skoku s motkom na Olimpijskim igrama u Parizu.

Duplantis je preskočio 6,25 metara, dok su njegovi rivali stali na 5,95 metara. Međutim, dvostruki olimpijski šampion brzo je odbacio bilo kakve sugestije da je "supermen", tvrdeći da je "samo dobar u skoku s motkom".

Dvadeset četvorogodišnjak je oborio sopstveni rekord i odbranio olimpijski naslov iz Tokija.

“To je ludo. Uvijek sam vjerovao u to, i uvijek sam mislio da mogu to da uradim, i nema boljeg vremena za to nego sada”, rekao je Šveđanin za Eurosport.

“Stadion je bio jednostavno lud, bilo je tako glasno - ništa slično što sam ikada doživio. Uradio sam to, uradio sam to. Probušio sam bubne opne, izgubio sam glas i vjerovatno će se samo pogoršavati jer neću mnogo spavati večeras. Nije me briga, to je neverovatno. Kakva noć. Zaista nema riječi koje to mogu objasniti. Nemam pojma šta se dešava, osjećam se kao da ništa nije stvarno. Ne osjećam ni stopala, ne osjećam ni tijelo. Samo sam na devetom nebu”, rekao je Duplantis nakon ostvarenog podviga.

Na pitanje da li je "stvaran", Duplantis je skromno odgovorio: "Ja sam samo dobar u skoku s motkom, osim toga sam vrlo stvaran, vrlo ljudski. Ali kada je u pitanju skok s motkom, ponekad mogu to da uradim prilično dobro".

Iwan Thomas, bivši sprinter koji radi za Eurosport tokom Olimpijskih igara u Parizu, vjeruje da još nismo vidjeli najbolje od Duplantisa.

“Vjerovali ili ne, ali on skače s motkom od svoje šeste godine. Ne znam tačno zašto je tehnički tako dobar, vjerovatno zato što skače s motkom cijelog života. I može ići još više. Čuo sam glasine, na treninzima, može ići još više nego što smo sada vidjeli i nisam iznenađen. On to čini da izgleda lako, a najveći sportisti na svijetu čine da sve izgleda jednostavno”, kazao je Thomas, prenosi Fena.

