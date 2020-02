Duplantis drugi put oborio svjetski rekord u samo sedam dana

Švedski atletičar Armand Duplantis (20) postavio je novi svjetski rekord u skoku s motkom, drugi put u sedam dana, a on je u Glazgovu preskočio 6,18 metara.

Svjetski rekord je držao Francuz Renod Laviljene i on je iznosio 6,16 metara, a postavljen je u februaru 2014. godine u ukrajinskom Donjecku, da bi prije sedam dana ovaj Šveđanin prekočio 6,17 metara na dvoranskom mitingu u poljskom Torunju.

"Želio sam to otkako sam imao tri godine. Ovo će biti velika godina i ovo je sjajan način da je započnem", rekao je Duplantis nakon prvog oborenog rekorda, a očigledno je da se ne želi zaustaviti na ovom rekordu i da će u 2020. godini pokušati da dodatno popravi svoj učinak.

Inače, rođeni Amerikanac je aktuelni evropski prvak u skoku s motkom, a na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu okitio se srebrom iza Amerikanca Sam Kendriksa.

BREAKING: Mondo Duplantis jumps AGAIN a new World Record with 6.18m (20-3.50)!! (via. @howardbell98) pic.twitter.com/h7jWnjdw4U