Foto-finiš odlučio šampiona na 100m (FOTO)

Američki sprinter Noa Lajls osvojio je zlatno odličje u trci na 100 metara na Olimpijskim igrama.

Pred 85.000 gledalaca, trka na 100 metara je opravdala očekivanja sjajnom završnicom za kraj dana.

Još prije finala bilo je jasno da će konkurencija biti paklena. Svi takmičari su trčali u kvalifikacijama ispod 10 sekundi i to je bilo po prvi put u istoriji Igara da takav rezultat nije garantovao mjesto u trci za neko od odličja.

Dvojica najbržih u kvalifikacijama su u foto-finišu i odredila trku za zlato. Jamajkanac Kišan Tompson i Amerikanac Noa Lajls su samo zamijenili pozicije.

This is the definition of a photo finish pic.twitter.com/Vq3GEAH8Wb