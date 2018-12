Goran Ćorić, idejni tvorac "Run&More Community" projekta: Trčaćemo, plesati i uživati

"Run&More Weekend" od 19. do 21. aprila 2019. pokrenuće trkače od dvije do 87 godina, rekao je Goran Ćorić, direktor "Support marketing centra" i idejni tvorac "Run&More Community" projekta, i najavio dobru zabavu.

"'Run&More Weekend' pokrenuće trkače i navijače, one najmlađe od dvije do sedam godina u Bambini maratonu, školarce u školskoj trci, kolege s posla u 'Team Run' trci na pet km, takmičare i rekreativce u polumaratonskoj trci i trci na 10 km. Novost je 'Color Fun Run', najzabavnija trka na svijetu, u kojoj će trčati, šetati i uživati svi od sedam do 87 godina. Plesaćemo i uz tri velika koncerta na tvrđavi Kastel, a imaćemo i 10 zabavno-navijačkih punktova duž staze, na kojima ćemo uz muziku i podršku sugrađana bodriti učesnike svih trka. Pokrenućemo proljeće i podarićemo Banjalučanima, gradu i našim gostima još jedan nezaboravan sportsko-zabavni vikend", rekao je Ćorić, koji je predsjednik AK Banjaluka.

NN: Da li će ovo biti prvi ili peti Banjalučki polumaraton?

ĆORIĆ: Brojevi su relativna stvar. Vrijednom timu marketinške agencije "Support", koji radi ovaj događaj godinama unazad, ovo će biti peti put da ga organizuje. Ovo će biti drugi polumaraton u okviru našeg "Run&More Weekend" koncepta i prvi pod nazivom "RMC Banjaluka polumaraton". Naš slogan "Trčanje pripada svima" govori o namjerama da trku posvetimo onima kojima sport nije primaran, onima koji će promijeniti život da bi uspjeli pobijediti sebe i proći kroz cilj. Bitnija je činjenica kako će biti organizovan i koliko će trkače i navijače učiniti srećnim. Iza ovogodišnjeg vikenda stoje ljudi koji znaju svoj posao: AK Banjaluka, "Suport marketing centar" odnosno "Run&More Community" tim, naši medijski partneri, sponzori i prijatelji koji znaju kako se realizuje zahtjevan projekat. Vjerujemo u svoje ideje, volimo trčanje, pokret i druženje i garantujem da će ovogodišnje izdanje premašiti sva prethodna.

NN: Koliko učesnika očekujete?

ĆORIĆ: Iskustvo sa velikih martaona mi govori da učesnički paket, nivo organizacije, te propratni sadržaji koje imamo ne zaostaju za onima u Evropi. Imamo sjajne komentare trkača na dosadašnju organizaciju i simbolične cijene, tako da imamo i razlog da očekujemo rekordan broj prijava. Prijave su otvorene prije pet dana, već bilježimo veliko interesovanje i sve ide planiranim tempom. Preferiramo kvalitet i određene trke ćemo morati limitirati, jer nam to diktira i infrastruktura Kastela na kom je cilj. Limiti su: 1.000 djece za Bambini maraton, 2.000 za "School run", pet km, 10 km i 21 km - 2.000 trkača i "Color Fun Run" 3.000 učesnika.

NN: Kako ocjenjujete prvi "Vivia Run&More Weekend"?

ĆORIĆ: U prvoj godini stvorili smo najveći sportsko-zabavni festival u BiH, imali smo oko 7.000 učesnika na trkama, 10.000 posjetilaca na Kastelu i još toliko navijača na ulicama. Specifikum ovog koncepta je to što smo imali trkače sa osvojenom medaljom od dvije godine i deda Vladu, polumaratonca, od 84 godine. Učestvovali su i olimpijci, ali i oni koje sport manje zanima, ali vole muziku, ples, druženje. "Run&More Weekend" je naša originalna ideja i ponosni smo na to što su u drugim gradovima počeli da nas kopiraju i sigurni smo u to da je ovo koncept budućnosti uličnih trka te da je Banjaluka dobila svoj svojevrstan 'trkački Exit'.

NN: Naredne godine nas očekuju tri polumaratona, da li je to pozitivna stvar za Banjaluku i trkače?

ĆORIĆ: Trčanje je najmasovniji i najbrže rastući rekreativni sport u svijetu. Banjaluku je zahvatila svojevrsna trkačka groznica od dana kad su u gradu počele da se organizuju ulične trke. Dobili smo i trim-staze i više trka i to sve će stvarati sve više trkača i zasigurno manje posla za medicinare. Banjaluka je oduvijek bila grad sporta i presrećan sam što u svom gradu sve češće mogu da umjesto dugih treninga istrčim poneku trku. Posao nas organizatora je da se takmičimo u organizovanju što boljih trka i na taj način popularizujemo sport i rekreaciju, a grad učinimo atraktivnijim za turiste i ljepšim mjestom za življenje.