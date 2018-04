Isinbajeva ekskluzivno za "Nezavisne": Željela sam da budem heroj savremenog doba

Ruskinja Jelena Isinbajeva je ostvarila svoje snove, prva je "letjela" preko pet metara, osvajala zlatne medalje na velikim takmičenjima i obarala rekorde u skoku s motkom, a za "Nezavisne" je, osim o nevjerovatnoj karijeri i želji da postane najbolja na svijetu, govorila o Riju, koji je i dalje boli, ali i o majčinstvu, koje je stvorilo novu Jelenu.

Zlatnom medaljom na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2000. najavila je da svijet dobija zvijezdu vrijednu divljenja. Uspjesi su se nizali, pet godina kasnije je postala prva atletičarka koja je preskočila letvicu postavljenu na pet metara, kasnije je "letjela" i preko 5,06 metara, 28 puta je obarala svjetske rekorde, a u kolekciji medalja ima dva zlata i bronzu s olimpijskih igara, sedam zlatnih medalja, srebro i bronzu sa svjetskih prvenstava...

"Kada pogledam sve te brojke, kažem sebi: Jelena, uradila si to! Sav tvoj rad je opravdan, težnje i snovi su ispunjeni, a postignutni su i sportski ciljevi", rekla je Isinbajeva u razgovoru za "Nezavisne".

Kaže da je ponosna na cijelu profesionalnu karijeru i dodaje:

"Ponosna sam jer sam postavila prvi svjetski rekord kada sam imala 21 godinu i zato što sam prvu zlatnu olimpijsku medalju osvojila sa 22. Takođe, ponosna sam na broj svjetskih rekorda, na preskočenih pet metara i izvrsnost u skakačkom sektoru tokom karijere."

Atletika nije bila njen prvi izbor. Gimnastiku je trenirala od 5. do 15. godine, ali smatrali su da je previsoka da bi bila uspješna u ovom sportu, pa se okrenula skoku s motkom i samo šest mjeseci nakon što je počela da trenira ostvarila je prvu veliku pobjedu - sa 16 godina je trijumfovala na Svjetskim igrama mladih u Moskvi skokom preko četiri metra. Bilo je to njeno tek treće atletsko takmičenje. Na svakom narednom je napredovala, uspjesi su dolazili jedan za drugim, 2002. je u kolekciju uvrstila prvu važniju medalju na seniorskom takmičenju - srebro s Evropskog prvenstva, kasnije je osvajala i najsjanija odličja na evropskim i svjetskim prvenstvima i na olimpijskim igrama, a motivacija joj nikada nije bila problem.

"Imala sam mnogo različitih motiva koji su mi pomogli i inspirisali me za dugu i uspješnu karijeru. Prvo, željela sam da postanem najbolja na svijetu, zatim da budem priznata, da osvojim zlatnu olimpijsku medalju, a motiv mi je bio i broj svjetskih rekorda. Kada sam sve to postigla, da bih nastavila da skačem pomogla su mi djeca. Željela sam da budem dostojan primjer za njih i heroj savremenog doba, tako da im mogu biti uzor kako u svijetu crtanih likova, ali i u stvarnosti", ističe Ruskinja.

Uzor svakako može da bude mnogima, napornim radom je mnogo toga postigla, dosanjala je snove, borila se uspješno s rivalkama, gotovo na svakom takmičenju je pobjeđivala, ali nepravdu nije mogla lako da podnese. Na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru nije mogla da nastupi zbog suspenzije Rusije zbog, kako su istakli iz Međunarodnog olimpijskog komiteta, sistemskog dopinga u toj zemlji. Kažnjeni su tada svi, bez obzira na to da li su ikada koristili doping. Među njima je bila i Isinbajeva, a nenastupanje u Brazilu njoj je još teže palo jer je četiri godine ranije na Igrama u Londonu bila treća. Tada je rekla da joj je plan bio da osvoji zlato u Londonu i da ne želi da ode u penziju s bronzom, te da razmišlja da ode u Rio kako bi osvojila treće olimpijsko zlato. Rio je bio njen motiv da se vrati treninzima nakon rođenja kćerke Eve, ali uoči Igara u Brazilu stigla je zabrana nastupa za Ruse.

"Srećna sam zbog privatnog života i sportske karijere, jedina stvar zbog koje sam tužna je nemogućnost da nastupim u Riju 2016. godine, na mojim posljednjim Olimpijskim igrama, na kojima bih, sigurna sam, trijumfovala s novim svjetskim rekordom", rekla je tridesetpetogodišnja Isinbajeva, dodajući kako se osjećala kada je saznala da neće moći da nastupi:

"Bila sam bijesna, nisam mogla da vjerujem da je to moguće. Bilo je strašno shvatiti nemoć u velikoj političkoj igri, u kojoj nema ništa vezano za sport."

Kaže da je nepravda učinjena sportistima koji nisu bili dopingovani, ali i da je na suspenziju uticala politika.

"To je bilo nepravedno prema svim čistim sportistima u našoj zemlji. Nepravedno je isključiti čitav ruski atletski tim sa svih međunarodnih takmičenja zbog grešaka pojedinih sportista koji su prekršili antidoping pravila. Nažalost, nemoguće je isključiti politički uticaj u ovoj situaciji, jer ovakve mjere nisu primijenjene osim u slučaju stare Rusije. Podržavam borbu protiv dopinga i ja radim u tom pravcu, ali mislim da ne možete zatvarati oči na kršenje doping pravila u drugim zemljama, kao i da ih aktivno i nemilosrdno kažnjavate. Pravila i njihova primjena moraju biti jedinstveni za sve sportiste i federacije, bez obzira na nacionalnost i državu iz koje sportista dolazi", istakla je Isinbajeva.

Upravo je u Riju 2016. objavila kraj karijere. I danas se bori protiv dopinga, bavi se humanitarnim radom, ali i uživa u porodičnom životu sa suprugom Nikitom, trogodišnjom kćerkom Evom i sinom Dobrnjom, koji je rođen u februaru.

"Porodica me čini veoma srećnom. Majčinstvo me mnogo promijenilo. Ranije sam bila temperamentna, kratkog fitilja i napeta, a nakon rođenja djece sam postala strpljiva, smirena i vrlo odgovorna. Dakle, nemam više snage za ekstremne poduhvate. Osim porodice, srećnom me čini da pomognem ljudima, a što je najvažnije djeci. Svi projekti na kojima radim, koji služe za poboljšanje života članova naše zajednice čine me srećnom", istakla je šampionka, koja je ostavila neizbrisiv trag u svjetskoj atletici.

Humanitarni rad

Život Jelene Isinbajeve je nakon završetka karijere ispunjen humanitarnim radom i porodičnim životom.

"Sada sam vrlo aktivna u svom humanitarnom fondu, koji se već pet godina bavi razvojem sporta, zdravog načina života djece iz sirotišta, djece koja su ostala bez roditeljskog staranja i problematičom djecom. Vjerujem da je zahvaljujući sportu moguće promijeniti život nabolje i pomoći im da napreduju. Takođe, radim u Međunarodnom olimpijskom komitetu, u Ruskoj antidoping agenciji i, naravno, brinem o voljenima djeci i suprugu", rekla je Isinbajeva.