Ivana Španović otkrila kada bi mogla da završi karijeru

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović u intervjuu za "Sportski žurnal" otkrila je da razmišlja o završetku karijere 2022. godine, a da joj je želja da pred domaćom publikom, ukoliko Srbija dobije domaćinstvo Svjetskog dvoranskog atletskog prvenstva, obori dvoranski rekord u skoku u dalj.

Ivana je propustila Svjetsko atletsko prvenstvo u Dohi zbog povrede mišića zadnje lože, a prema prvim najavama ona bi se treninzima trebala vratiti kroz nekih sedam dana kada će početi pripreme za narednu sezonu.

U intervju za "Sportski žurnal", Ivana je istakla da razmišlja o završetku karijere 2022. godine, a da joj je želja da pred domaćom publikom obori dvoranski svjetski rekord.

"Volela bih da budemo izabrani za domaćina Prvenstva sveta u dvorani 2022. Evropski šampionat 2017. godine je bio pokazatelj da smo tu ulogu odigrali veoma dobro i da je to takmičenje ostalo svima u lijepom sećanju, a razlog zbog kojeg bih želela da do toga dođe je razmišljanje o povlačenju iz atletike. Volela bih da to bude uz pokušaj obaranja dvoranskog rekorda prvenstva sveta pred domaćom", navela je Ivana.

Ivana je povredu zadnje lože doživjela tokom nastupa na mitingu u Berlinu, a kroz suze je napustila stazu i već tada je bilo jasno da je ova sezona za nju završena.