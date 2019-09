Ivana Španović propušta Svjetsko prvenstvo zbog povrede

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović propustiće Svjetsko prvenstvo u Dohi zbog povrede na mitingu u Berlinu.

Poslije medicinskih pregleda potvrđeno je da Španovićeva neće učestvovati ni u finalu Dijamantske lige, takmičenje koje je osvajala dva puta, ali ni u Kataru krajem ovog mjeseca.

"Povreda se desila neočekivano i bez obzira na ozbiljnost, psihički mi je, koliko je to moguće, lakše pala činjenica da se to desilo na ovom mitingu, a ne na šampionatu, kao sto je bio slučaj sa ahilovom tetivom prošle godine na Evropskom prvenstvu. Ovo je definitivno bila godina izazova za mene, te se okrećem rehabilitaciji i odmoru. Želim da se potpuno oporavim i fokusiram na ono najvažnije, a to su Oiimpijske Igre u Tokiju", rekla je Španović.

Doktor Jovan Ðurović objasnio je da je potrebno između tri i pet nedelja da se mišić regeneriše i ojača i da zato Španović ne smije da ide u Dohu.

"Ivana će se u narednom priodu posvetiti rehabilitaciji i nakon toga krenuti sa pripremama za narednu sezonu", izjavio je Ðurović.

Trener Goran Obradović podsjetio je da je Ivana ove godine ispunila cilj odbranom trofeja evropske dvoranske šampionke.

"Letnja sezona bila je posvećena samo jednom takmičenju, Svetskom prvenstvu. Nažalost, ovakve stvari se dešavaju, sledi period oporavka i verujem da će Ivana, već polovinom oktobra, i fizički i psihički biti spremna za nove, olimpijske izazove", zaključio je Obradović.

Svjetsko prvenstvo u Dohi održava se od 27. septembra do 6. oktobra.