Ivana Španović za "Nezavisne": Boriću se za svjetski tron

O skoku od 7,24 metra, motivaciji, prijateljima, ali i željama i planovima, govorila je za "Nezavisne" jedna od najboljih svjetskih atletičarki Ivana Španović, koja će se boriti za zlato u Birmingemu. Srpska skakačica udalj kaže da joj je 2017. bila najuspješnija sezona.

"Rekordom od 7,24 metra smo napravili veliki rezultatski iskorak, koji je pomerio na treće mesto svih vremena u dvorani, a četvrto mesto na Svetskom prvenstvu zbog broja od papira (broj pao s leđa i ostavio kraći trag u pijesku) prekinuo je niz od devet medalja s velikih takmičenja. Ipak, pobeda u Dijamantskoj ligi i prvo mesto na svetskoj rang-listi je nešto što je ovu godinu učinilo najuspešnijom u dosadašnjoj karijeri", rekla je Španovićeva.

NN: Kako iz današnje perspektive gledate na posljednje SP i slučaj "broj"?

ŠPANOVIĆ: Bilo mi je teško nekoliko dana, ali sam shvatila da je pridavanje značaja nečemu što se završilo rasipanje energije, a čekao me nastavak sezone. Skoncentrisala sam se na završni miting Dijamantske lige trudeći se da ostanem fokusirana samo na svoj nastup, iako se o Londonu i broju pričalo danima i bilo je dosta stresno. Srećom, znala sam da je upravo taj peh nešto što će mi biti dovoljno jaka motivacija da ispravim situaciju i odnesem drugu pobedu u ukupnom plasmanu Dijamantske lige.

NN: Koji su Vaši ciljevi u 2018?

ŠPANOVIĆ: Očekuje me Svetsko dvoransko prvenstvo u Birmingemu (mart), na kojem ću se boriti za svetski tron, u avgustu me očekuje Evropsko prvenstvo, na kome ponovo branim titulu, a u međuvremenu me čeka niz mitinga Dijamantske lige, na kojima želim ponovo da ostvarim dovoljan broj bodova i pobeda za odbranu dijamanta. Ukoliko ostvarim pobedu ne EP, stičem pravo na nastup na Kontinantalnom kupu za tim Evrope.

NN: Gdje Vas snovi vode kada je riječ o periodu od narednih pet godina?

ŠPANOVIĆ: Olimpijske igre u Tokiju su vrlo blizu, mislim da ću bez problema imati dovoljno velike ambicije i želje da se takmičim i godinu posle toga. U zavisnosti od uspešnosti na takmičenjima do tada, ali i motivacije, videću kada je vreme za neku pauzu. Zasad o tome ne razmišljam.

NN: Koliko je teško ostati fokusiran na sport svaki mjesec, svake godine, godinama?

ŠPANOVIĆ: Za drugačiji pristup ne znam i smatram da jedino ukoliko nečemu posvetimo sve svoje ambicije, vreme i rad možemo da računamo na uspeh. Atletika je sport koji zahteva disciplinu 24 časa dnevno tokom cele godine i meni to odgovara jer sam vremenom naučila da slušam svoje telo i um, radim u skladu s njima i uvek znam koje su mi trenutne granice.

NN: Koji su najveći izazovi s kojima ste se susretali tokom karijere i kako ste ih prevazilazili?

ŠPANOVIĆ: Na izazove nailazim svakodnevno i trudim se da u hodu rešavam većinu, ali sa što manje stresa. Povrede su definitivno neprijatelj broj jedan i činim sve što je u mojoj moći da smanjim rizik od istih. Takmičenja su, pogoto ona velika, veliko iznenađenje i uvek nepredvidiva, ali se svakom radujem jer u tome je draž - pomerati granice, biti bolji, takmičiti se i postovati svoje rivale, ali i uživati.

NN: Šta Vas čini srećnom?

ŠPANOVIĆ: Okružila sam se ljudima koji čine da svakodnevno napredujem, radim na sebi i budem srećna. Veoma mi je važno s kim provodim vreme i na koji način. Srećna sam jer imam prijatelje u timu, koji čine da budem visoka u letu, a čvrsto na zemlji i što živimo svoje snove, zajedno.

Savjet mame Vesne

NN: Koji je najbolji savjet koji ste dobili od majke Vesne, koja je takođe bila uspješna atletičarka?

ŠPANOVIĆ: Da nikada ne odustajem. Da poštujem i slušam svoje telo. Od prvog treninga, od moje sedme godine, uvek mi govori isto - da se čuvam.

Zdravlje najbitnije

NN: Šta biste sebi i čitaocima "Nezavisnih" poželjeli u 2018?

ŠPANOVIĆ: Uvek ono najbitnije - dobro zdravlje.