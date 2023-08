Ivana Vuleta najavila kraj karijere

Ivana Vuleta je najavila da će se najverovatnije povući poslije Olimpijskih igara u Parizu.

Ona ističe da joj je ambicija da u Parizu osvoji zlato, da će učiniti sve da dođe do jedine medalje koja joj nedostaje u karijeri, ali da joj je i, kako ističe prenosi Telegraf.rs, prioritet zdravlje i da želi normalno da živi i po završetku karijere i da ne ugrožava svoje zdravlje.

"Zdravlje mi je uvek bilo prioritet i ceo život sam posvetila sportu i atletici, ali jurišanje na još jednu medalju, još jedan uspeh, bila bi prevelika žrtva, jer želim da budem zdrava i posle karijere, da mogu normalno da se krećem, imala sam sreće da sam samo jednu težu povredu imala tokom karijere", istakla je ona.

Kako kaže razmišlja da u ovom periodu bude zdrava.

"Nemam poteškoća na treningu i na samom takmičenju. Ostaje pitanje ako bih i ostala šta mogu da jurim i posle Olimpijskim igar. I, to će biti moje pete igre, jedino me zanima zlatna medalja, jer ako se to desi, onda sam ispisala istoriju", istakla je Vuleta.