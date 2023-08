Ivana Vuleta - šampion svijeta (VIDEO)

Najbolja srpska atletičarka svih vremena Ivana Vuleta danas je postala šampion svijeta u disciplini skok u dalj.

Srpkinja je do svjetskog zlata stigla skokom od 7.14 metara ostvarenim u petoj seriji velikog finala.

Tako je poslije dvije planetarne bronze u Moksvi 2013. i Pekingu dvije godine kasnije stigla do toliko željenog i zasluženog zlata.

Skakala je Vuleta mnogo bolje od konkurentkinja danas.

Već u drugoj seriji popela se na lidersku poziciju sa preskočenih 7.05 metara, što je bio i drugi najbolji skok u finalu.

Vuletine rivalke nisu uspjele da preskoče ni sedam metara. Treća je bila Rumunka Alina Rotaru sa 6.88 metara, a druga Amerikanka Tara Dejvis-Vudhol sa preskočenih 6.91 metara.

All the feels In the fifth #WorldAthleticsChamps long jump final of her career, 's Ivana Vuleta hits the jackpot with a huge 7.14m world lead pic.twitter.com/roxwyJEoTg