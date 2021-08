Julimar Rohas, svjetska rekorderka u troskoku: Od farme i kolibe do krova svijeta

Osmijeh od uha do uha, duge noge, graciozni skok i svjetski rekord.

Sve do nedjelje nedostižna je bila Inesa Kravec, koja je 1995. godine u Geteborgu na Svjetskom prvenstvu skočila 15,50 metara. Čekalo se 26 godina, sve do pojave Julimar Andree Rohas Rodrigez, koja je doletjela do 15,67 na Olimpijskim igrama u Tokiju.

"Uuu! Srećna sam, srećna sam, uzbuđena sam! Ne mogu da vjerujem, ovo je jedinstven trenutak. Ne znam ni kako da opišem… Osjećam se ispunjenom i zadovoljnom što sam postavila svjetski rekord. Donijela sam olimpijsku medalju za svoju zemlju, što je nešto o čemu sam sanjala otkad mi je bilo četiri godine", rekla je na stazi Rohasova.

Rođena je u Karakasu, glavnom gradu Venecuele, ali odrasla je u kolibi na maloj farmi sa šestoro braće i sestara, u vrlo siromašnoj porodici. Inspirisana nastupom odbojaške reprezentacije u Pekingu 2008. godine, željela je da se bavi odbojkom. Lokalnog tima nije bilo, ali kako je bila visoko trinaestogodišnje dijete, zapazio ju je trener atletike Hesus Velaskez.

Probala je skok uvis, bacanje kugle, 100 metara s preponama i skok udalj, da bi se na kraju skrasila u troskoku. Malo je reći - prava odluka. U Limi je 2015. bila prvakinja južnoameričkog kontinenta, a to je bio uvod u blistavu seniorsku karijeru - dvostruka svjetska šampionka u dvorani, dvostruka svjetska šampionka na otvorenom, kao i srebrna s Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru.

Baš od 2015. trener joj je Ivan Pedroso, legendarni kubanski skakač udalj, četvorostruki svjetski prvak i olimpijski šampion iz Sidneja 2000. godine.

Povezali su se kada joj je Facebook predložio da Pedrosa doda za prijatelja, a ona mu je umjesto toga pisala i rekla koliko mu se divi.

Pedroso joj je odgovorio da cijeni njene rezultate i pozvao je da skupa treniraju u Španiji.

"Bila je to sudbina. Bilo je suđeno, a to što sam upoznala Ivana putem Facebooka bila je prekretnica u mom životu", kaže dvadesetpetogodišnja Rohasova.

Skromna, a istovremeno puna samopouzdanja, uveliko je najavljivala da će oboriti svjetski rekord. Sada je to i učinila.

"Znala sam da imam to u svojim nogama. Čula sam 'vau' iz publike i Anu (Peleteiro, osvajačicu bronze, s kojom Julimar trenira) kako vrišti.

Nisam ni morala da gledam, jer su moji glava, srce i tijelo već znali. Trener je urlao i skakao, bilo je nevjerovatno", kaže rekorderka.

Kada joj je rečeno da je postala prva Venecuelanka u istoriji s olimpijskim zlatom, Julimar je rekla:

"Mislim da otvaram mnoga vrata. Ne samo za sebe, već i za druge koji žele da ostvare velike stvari za našu zemlju."

Rohasova je otvoreno gej, LGBT je aktivistkinja, a kada ne trenira, voli da bude na plaži, da gleda filmove i da igra video-igre. San joj je da skoči više od 16 metara.

