Kardinalna greška atletičarku koštala trijumfa (VIDEO)

​Atlatičarka iz Etiopije, 28-godišnja Senbere Teferi na uličnoj utrci u Atlanti povodom američkog Dana nezavisnosti napravila je kardinalnu grešku, zbog koje je ostala bez nagrade od 10.000 dolara.

Kako navode američki mediji, ova atletičarka je vodila u trci na 10 kilometara sve do 150 metara do cilja, a onda je skrenula u pogrešnu ulicu i tako izgubila prvo mjesto i ostala bez pobjede.

Atletičarka iz Etiopije kao izraziti favorit je ušla u ovu trku i branila je pobjedu od prošle godine, a iako je imala sve u svojim nogama, 150 metara prije cilja je odlučila pratiti policijski motor koji osigurava trku i misleći da ide prema cilju, krenula je za njim.

Tako je skrenula sa službene rute i logično, izgubila je prednost koju je imala, a kada je shvatila šta se desilo, već je bilo prekasno i konkurencija je pretekla, prenosi "Klix".

Na kraju, Teferi se morala zadovoljiti samo trećim mjestom i nagradom od 3.000 dolara.

During the women's elite division of the Peachtree Road Race, a 10-kilometer race held annually in Atlanta on July 4, one runner took a wrong turn just before the finish line, costing her the win pic.twitter.com/qRs9Umk19y