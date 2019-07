Kipruto i Jevtić pobjednici 3. Noćnog polumaratona u Tuzli

Profesionalni trkač Stanley Kipruto iz Kenije i srbijanska olimpijska trkačica Olivera Jevtić pobjednici su Trećeg tuzlanskog polumaratona održanog sinoć, kao i prošle godine.

Kipruto je stazu od 21 km istrčao za sat i osam minuta, dok je istu stazu istrčala za sat i 18 minuta. Polumaratonci su inače istrčali stazu od 21 kilometar dok su građani i rekreativci trčali rekreativnu trku od pet kilometara. Organizatori su kazali da je prvenstveno cilj polumaratona druženje i promocija zdravog načina života.

Više od 1000 ljudi iz 14 zemalja učestvovalo je sinoć na Trećem noćnom polumaratonu u tri kategorije u Tuzli gdje je prvi put bila certificirana staza i vrijeme vrijedi za kvalifikacije za evropska i svjetska prvenstva. Zanimljivo je da su ove godine i najmlađi trčali. Oko 300 djece otvorilo je ovaj sportski događaj te pretrčalo stazu od 200 metara.

"Ove godine imamo dječiju trku u dvije kategorije. Od pet do sedam i od sedam do 12 godina. Imamo humanitarnu trku za djecu oboljelu od autizma, odnosno za toplifikaciju njihovog centra u Bistarcu", pojasnio je Suad Suljić iz ARK Rekreativac Tuzla koji je je organizator trke.

U sve tri trke učestvovale su tri generacije porodica Ferković- Pašić .

"Moj sin trči trku na 200 metara, otac na pet kilmetara. Moram naglasiti da otac ima 69 godina i najstariji je član škole trčanja ARK Rekreativac. Ja trčim svoj četvri polumaraton, a prvi polumaraton u Tuzli je bio moj prvi polumaraton", kazala je Ivana Ferković Pašić.

Njen otac Boris kazao je da mu je zadovoljsvto trčati sa mladim ljudima.

"Ja sam nekada trčao kao gimnazijalac i bio sam uspješan u tome. Moja majka je trčala. Ja sma prestao trčati kada sam otišao na fakultet. Nakon 50 godina, kćerka me ubijedila da trčim. Krenuo sma polako i dogurao do deset kilometara i to je super za moje godine", rekao je Boris.

Redovno na maratonu učestvuju i trkači iz regije pa tako i članovi Balkanske trkačke lige iz Beograda.

"Mi se dosta krećemo i trčimo maratone i polumaratone po regionu. Tuzla je od prvog dana pokazala visok nivo povjerenja i entuzijazma i preporučujemo je svim našim članovima i prijateljima da dolaze ovdje", kazao je Nikola Minić Iz Balkanske trkačke lige.

Tuzlanskom polumaratonu podršku su dali brojni sponzori ali i sami građani koji su sa strane aplauzima bodrili trkače.