Kolašinac otkrio zašto nije izabrao Bosnu: Srbija je zaslužna za sve što sam uradio

Asmir Kolašinac se plasirao na Olimpijske igre u Tokiju, poslije prave drame, jer je normu izborio posljednjeg dana iz svog posljednjeg hica. Na stadionu Partizana je bacio 21.31 metar i osigurao vizu za Tokio, što će njemu biti četvrte Olimpijske igre na kojima će predstavljati Srbiju.

Interesantna je priča koju je Kolašinac otkrio tokom intervjua za "Face" Senadu Hadžifejzoviću, da je zapravo postojala šansa i da on nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ali, kako je sam Kolašinac otkrio, ljudi iz sporta BiH sa kojima je priča u tom momentu nisu vjerovali u njega, čak su ga i potcjenjivali, pa je prelomio da nastupa pod zastavom Srbije.

Kolašinac ističe da je u Srbiji sve u sportu na mnogo ozbiljnijem nivou, da sam Srpski atletski savez ima veći budžet nego čitav sport u Bosni i Hercegovini, i da je država Srbija mnogo uložila u njega i da je najzaslužnija za sve uspjehe koje je ostvario u karijeri, prenosi Telegraf.

"Ljudi koji vode sport u BiH, ne mogu da kažem da su samo oni krivci, zakon o sportu postoji u Bosni, ali se ne primenjuje. Ulaganje u sportiste je minimalno. Jedan Srpski atletski savez ima veći budžet nego kompletan budžet za sport u celoj Bosni. Krajem 2007. godine sam bio pri kraju sa studijama i tada je postojala mogućnost da nastupam za Bosnu, još nisam nastupao za Srbiju. U tom trenutku su postojala tri bolja bacača u Srbiji i nekako je možda bilo logično da razmišljam u tom smeru, tada mi je jedan čovek, ne bih ga pominjao jer je umro, rekao "ako misliš da ćeš ikada baciti olimpijsku normu, onda si ti mnogo ambiciozan momak".

"To me je malo pogodilo, ali me je i motivisalo. Otišao sam i odlučio za Srbiju i iz ovog ugla, uopšte se ne kajem, jer sam ovamo tako dočekan, toliko se ulagalo u mene, sve što sam postigao u karijeri postigao sam zahvaljujući državi Srbiji koja je ulagala i još ulaže. Taj zakon o sportu ovamo funkcioniše perfektno i zaista sam ponosan zbog toga", rekao je Kolašinac, koji je dodao da mu je želja da pomaže mlađima, a posebno je pomenuo i novu uzdanicu Srbije u bacanju kugle.

"Mi sada imamo još jednog bacača iz Sandžaka, Armina Sinančevića, koji je fantastičan, želim i njega da spomenem. Jedan od prvih ljudi koji mu je pomogao i dao mu prve bacačke patike, sam bio ja 2015. godine, kada sam bio najbolji, on je došao kod mene u Sjenicu, ja sam ga usmerio u tom smeru i on sad postiže sjajne rezultate i zajedno ćemo biti na Olimpijskim igrama. To je jedan od mojih ciljeva, da prenesem to znanje mlađima, bez neke naknade, jer sam se i u finansijskom smislu ostvario", zaključio je Kolašinac.