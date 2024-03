Koledž igrač brži od Bolta (VIDEO)

​Koledž igrač američkog fudbala, Gzavijer Vorti, postavio je nevjerovatan rekord na NFL testovima.

Risiver sa Univerziteta Teksas je istrčao sprint na 40 jardi (36.5 metara) za svega 4.21 sekundu.

On je nadmašio prethodni rekord koji je sa 4.22 postavio Džon Ros sa Univerziteta Vašington 2017. godine.

Vorti je tako ostvario bolje vrijeme čak i od svjetskog rekordera na 100 metara Huseina Bolta.

OFFICIAL: 4.21 XAVIER WORTHY HOLDS THE NEW 40-YARD DASH RECORD pic.twitter.com/IrXf3WyemB