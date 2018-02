Mesud Pezer jedini predstavnik BiH na SP u atletici: Top osam prvi cilj

Bh. atletičar Mesud Pezer spreman dočekuje nastup na Svjetskom prvenstvu u Birmingemu, a vjeruje da će 3. marta biti među osam najboljih bacača kugle.

"Spreman sam za hitac od preko 21 metar, ali tu daljinu moram da bacim i u Birmingemu. Moj prvi cilj je da budem među osam najboljih na svijetu, a naravno učiniću sve da rezultat bude što bolji", rekao je Pezer.

Konkurencija u bacanju kugle u Birmingemu će biti izuzetno jaka. Očekuju se nastupi Čeha Tomaša Staneka, koji hicem od 22,17 metara ima najbolji rezultat sezone, te Poljaka Konrada Bukovickog (ove sezone 22 metra) i Mihala Hatika (21,47 metara) koji zauzimaju drugu, odnosno treću poziciju na listi najuspješnijih u 2018. Pezer je, takođe, ove godine bio veoma dobar, tri puta je obarao rekord BiH i na Šampionat svijeta ide s rezultatom 20,77 metara, koliko je kuglu bacio 17. februara u Istanbulu.

"Te rekorde sam obarao iz punog treninga, sada se opuštam i očekujem da formu dignem na maksimalan nivo na SP. Moj prosjek ove sezone je 20,65, čime je trener prezadovoljan, tako da vjerujem u dobar nastup. Plasman, naravno, zavisi i od konkurencije, a ona će biti izuzetno jaka, nikada jača. Razgovarao sam sa Asmirom (Kolašinac, reprezentativac Srbije), ni on ne pamti da je nekada bila ovakva konkurencija. Nastupiće Stanek i Bukovicki, koji ove sezone bacaju 22 metra, Novozelanđanin Tomas Volš koji brani zlato...", dodao je Pezer.

Osim Pezera još dva bh. atletičara su imala norme za nastup u Birmingemu - bacač kugle Hamza Alić i Amel Tuka, koji trči 400 i 800 metara.

"Amel je imao normu, ali on je u dugovoru sa trenerom na početku sezone najavio da se neće ozbiljno takmičiti u dvorani, već će ići samo na neka takmičenja kako bi provjerio formu i održao takmičarski ritam. Istina, rezultati su pokazali da je spreman i sa rezultatima koje je ostvario ove godine mogao bi se boriti, ako ništa za ulazak u finale. S obzirom na to da su se norme ispunjavale od 1. januara 2017, i Hamza je imao normu koja je iznosila 20,80 metara, međutim, on je rekao da ako ove sezone ne bude imao tu daljinu, ne bi nastupao", rekao je Milan Pedalo, generalni sekretar Atletskog saveza BiH.

Nakon Šampionata svijeta Pezer ide put Portugala i Lisabona gdje će 10. i 11. marta biti održan Evropski bacački kup. I tamo će biti jedini bh. predstavnik.

22,66 metara iznosi svjetski dvoranski rekord koji od 1966. drži Rendi Barns.

3. marta takmičenje u bacanju kugle