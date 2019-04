Mlada srpska atletičarka ima 15 godina i već je oborila dva svjetska rekorda

Juniorsko i seniorsko prvenstvo Srbije u bacačkim disciplinama održano je u nedjelju 31. marta i na njemu smo bili svjedoci novog svjetskog rekorda srpskog čuda od djeteta u bacanju koplja.

Iako ima tek 15 godina, iako je po uzrastu mlađa pionirka, Andriana Vilagoš postala je zvanična juniorska svjetska rekorderka u bacanju koplja sa rezultatom 61.81 m.

Njen, pionirski, uzrast baca koplje težine 400 grama i to koplje je prije nedjelju dana bacila do novog svjetskog rekorda takođe, 65,77 m. To joj je bio prvi zvanični svjetski rekord, pošto IAAF (svjetska atletska federacija) zvanično računa rezultate od 15 godine. Andriana već dvije godine zaredom obara ove rekorde, oni su se bilježili ali nisu bili zvanični.

Posljednjeg dana marta Vilagoš je bacala mlađe juniorsko koplje od 500 g (juniorsko i seniorsko je težine od 600 g). Prošle godine je nekoliko puta popravljala nezvanični svjetski rekord da bi sada bacila i prvi zvanični, piše "Telegraf.rs".

Prošlu godinu je završila sa 59,69 m da bi svoj prvi ovosezonski hitac sa ovim koljem bacila nevjerovatnih 61,81 m. Preostalih 5 hitaca su takođe bili izuzetno dobri.