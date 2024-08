Muškost mu nije dala u finale: Francuski atletičar hit na internetu (VIDEO)

Entoni Amirati, francuski atletičar u skoku sa motkom, postao je internet senzacije zbog nevjerovatno nesrećne situacije. Nesrećna kada je u pitanju njegova sportska karijera.

Amirati nije uspio da se kvalifikuje u finale tako što je na još neviđeni način srušio letvu jer mu je prilikom preskoka muškost zapela za letvnicu.

To je uradio na visini od 5.70 i to ga je ozbiljno poremetilo nakon što je prethodne dvije visine relativno lako riješio. Amirati je ipak dobio ogroman broj pratilaca na Instagramu nakon što se ovaj peh proširio internetom. Milioni dijele ovaj snimak, a već sada ima više od 13,9 miliona pregleda.

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened HELP I'M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g