Na startu Banjalučkog polumaratona više od 10.000 trkača

Sportska Banjaluka je ovih dana u znaku "Vivia Run&More Weekend" festivala i četvrtog Banjalučkog M:tel polumaratona, koji će okupiti rekordan broj trkača, a danas nas, pored ostalog, očekuju Balans+School Run trka i Tropic Bambini maraton.

Start Balans+School Run trka je na Trgu Krajine u 13.30, kada će oko 2.000 učenika šestih, sedmih, osmih i devetih razreda osnovnih škola, kao i srednjoškolaca trčati do cilja na tvrđavi Kastel, dok će mališani od dvije do šest godina nastupiti na Tropic Bambini maratonu. Start je u 18 časova na parkingu tvrđave Kastel.

"Manje od 24 časa nas dijeli od najvećeg sportskog događaja u gradu i u BiH, a u ime organizatora mogu da kažem da smo spremni da dočekamo sve koji će doputovati u Banjaluku. Prijave za 4. BL M:tel polumaraton su zatvorene, oborili smo prošlogodišnji rekord i na startu ćemo u svim trkama imati više od 10.000 trkača. Na banjalučkim ulicama prvi će startati osnovci i srednjoškolci iz 47 škola s banjalučke regije", rekla je Tatjana Mudrinić, šef Službe za informisanje "Support marketing centra" i 4. Banjalučkog M:tel polumaratona. Svirka Tropic Bambini maratona "Mama Vox" je u 18 časova, od 20 časova je otvaranje "Vivia Run&More Weekend" festivala, a od 21 čas koncert benda "Cubismo".

"U 20 časova otvaramo 'Vivia Run & More Weekend'. Dočekaćemo međunarodni tim mira, koji će u Kastel unijeti i predati nam baklju mira, koja putuje cijelim svijetom. Nakon toga dodijelićemo brojeve elitnim trkačima, a kao dobrodošlicu u Banjaluku pripremili smo i 'Manja pita party' i koncert grupe 'Cubismo'. Pozvala bih Banjalučane da prošetaju i pridruže nam se na trgu i tvrđavi Kastel da zajedno provedemo sportski vikend u gradu. Našim gostima želim dobrodošlicu, a svim trkačima puno sreće", dodala je Mudrinićeva.

U subotu je glavni događaj - četvrti BL M:tel polumaraton, koji će u devet časova startati na Trgu Krajine. U isto vrijeme je start G-Drive štafetnog polumaratona, kao i Nektar fun&run trke zadovoljstva. Dodjela nagrada će biti na Kastelu od 10.30 do 12 časova, nakon čega počinje nastup benda "Ultrazvuk", a od 21 čas je parti zvijezda "Nektar Fresh Wave" festivala -Tomcraft i Bang La Decks.

Tokom "Vivia Run&More Weekend" festivala na Kastelu će biti održan sportski sajam EXPO (petak od 10 do 20 časova, subota od 10 do 15 časova) i EDU coaching forum (petak od 17 do 20 časova, subota od 12 do 18 časova, nedjelja od 11 do 13 časova). U subotu i nedjelju će biti organizovan i rafting na Vrbasu.

Obustava saobraćaja

Zbog trka će biti obustava saobraćaja u Banjaluci. Danas će obustava biti u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice cara Dušana do Aleje svetog Save, od 1 čas do ponoć, te na Bulevaru cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Đure Daničića i u Ulici Teodora Kolokotronisa, od 13.30 do 19 časova.