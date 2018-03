Najveći uspjeh srpske atletike, Ivana Španović prvak svijeta

Ivana Španović osvojila je zlatnu medalju na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Birmingemu.

Najbolja srpska atletičarka do prvog zlata na šampionatu svijeta došla je skokom udalj 6,96 u četvrtoj seriji.

Ona je tokom karijere bila prvakinja Evrope i na otvorenom i u dvorani (tri puta), ali do sada nije imala zlato sa planetarnih smotri.

Sada ukupno ima deset medalja (bronza za OI, dve bronze sa SP, srebro, bronza i zlato sa SP u dvorani).

Serbia's Ivana Spanovic leads the long jump final at the halfway stage with her opening jump of 6.89m. pic.twitter.com/7wG15VKh9B