Nektar maratonu“ zvjezdica Evropske atletske federacije

„Nektar maraton“ koji je na programu 29. septembra u Banjaluci dobio je jednu zvjezdicu Evropske atletske federacije za kvalitet staze i organizacije, što je još jedna potvrda da nas iduće nedjelje čeka lijepa manifestacija.

Organizatri su se potrudili da taj događaj prilagode porodici, jer će prije starta maratonaca, polumaratonaca i štafeta (11 časova) biti održane trke za najmlađe, a odmah nakon starta na „Trgu Krajine“ okušaće se i mladi takmičari na rolerima.

"Prijave još uvijek pritižu, pa očekujemo da ćemo nadmašiti brojku od 70 maratonaca koliko ih je trčalo prošle godine noćni maraton. Zbog masovnsti, ali i činjenice da krajem septembra znaju da budu prilično hladne noći odlučili smo se da start bude po danu, u 11 časova. Kako smo ranije dobili i sertifikat Svjetske atletske federacije (IAAF), trkači će u našem gradu moći da ostvare normu za Olimpijske igre u Tokiju. Pored takmičarskog dijela, potrudili smo se da i oni najmlađi budu u centru pažnje, pa vjerujem da nas očekuje lijep događaj. Staza je dobila zvjezdicu Evrpske atletske federacije jer je ocijenjeno da je pogodna za pravljenje dobrog rezultata, ted a je organizacija događaja na najvišem nivou", rekao je direktor „Nektar maratona“ Vladimir Kuvalja.

Svi zainteresovani koji se još nisu prijavili, a žele puni startni paket mogu to da urade do sutra, a prijave bez startnog paketa traju do početka svih trka.

Ukupan nagradni fond iznosi 10.000 maraka.