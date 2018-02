Nemiri u bh. atletici uoči Balkanskog dvoranskog prvenstva

Atletičar Borca Sait Huseinbašić i Ivana Macanović iz AK Banjaluka mogu nastupiti na Balkanskom dvoranskom prvenstvu za BiH samo ako njihovi klubovi plate avionske karte, jer je Atletski savez BiH kupio karte za neke druge takmičare prije termina koje je sam postavio za ispunjenje kriterijuma.

Balkansko prvenstvo u Istanbulu je 17. februara. Karte su kupljene 25. januara, a Huseinbašić je 3. februara u Beogradu istrčao 60 metara za 6.93 sekunde.

"Selektori su 8. februara Upravnom odboru AS BiH predložili spisak takmičara na kojem je bilo ime Saita Huseinbašića, koji je 3. februara istrčao drugi rezultat svih vremena u BiH. Tada je pobijedio Damira Redžepagića (ide na Balkanijadu) koji je trčao 7.03 sekunde, a kojem je ove godine najbolji rezultat 7.00. Poslije trke selektor Elvir Krehmić raspitivao se za Saita i rekao da se priprema za nastup na Balkanijadi, da bi na sjednici UO Saitovo ime bilo skinuto sa spiska. Iz Saveza su to obrazložili činjenicom da nije ispunio kriterijume, ali nisu ni drugi u ovoj disciplini", rekao je Nebojša Matijević, trener u AK Borac.

Kriterijum je bio da atletičar ostvari rezultat kojim bi bio ostvaren plasman od 1. do 5. mjesta na prethodnom Balkanskom prvenstvu, ali i da na prijedlog selektora uz saglasnost UO AS BiH mogu nastupiti i atletičari koji nisu ispunili uslov.

"Prije sezone klubovima su dostavljeni kriterijumi, kao i da je termin za ispunjenje norme 10. februar, a AS BiH je kupio karte 25. januara, što razumijem da je urađeno zbog troškova, ali ne razumijem zašto klubovi tada nisu obaviješteni da će snositi troškove ukoliko njihov takmičar ispuni normu", istakao je Matijević.

Radislavka Račić, trener u AK Banjaluka, takođe, je razočarana što je Macanovićeva van spiska takmičara kojima Savez plaća prevoz:

"Sait i Ivana su bez razloga skinuti sa spiska. Član UO Željko Petrović rekao mi je da je na UO samo bila informacija da se ide na Balkansko prvenstvo, u Savezu su AK Banjaluka dali nekoliko različitih odgovora, a imam informaciju i da su za Saita i Ivanu kupljenje karte i vraćene."

Đurđica Rajher, predsjednik AS BiH, ističe da karte za pomenute takmičare nisu bile kupljene i dodaje:

"Prema kriterijumima, Sait je imao 12. mjesto sa prošlog Balkanskog prvenstva, a jedna od mogućnosti je da klub snosi troškove za takmičara, za kojeg selektor da saglasnost, i ukoliko osvoji medalju, Savez refundira novac. Matijević je bio selektor i zna da selektori imaju pravo da prema svojoj procjeni predlože takmičara za kojeg procijene da može do medalje ili koji je perspektivan, a to su bili Redžepagić i Jelena Gajić. Istina je da su karte kupljene ranije, vodimo računa o novcu i iskoristili smo akciju pri kupovini karata. Međutim, problem je bio što smo morali navesti imena ljudi koji putuju. Na tadašnjem spisku nije bilo Ivane i Saita i zato oni sada mogu da nastupe, ali o trošku klubova."

Selektor Krehmić rekao je da nema komentar.

Huseinbašić: Osjećam se iznevjerenim

Sait Huseinbašić ne krije razočarenje posljednjim dešavanjima.

"Ja sam reprezentativac 10 godina, na svakoj trci dao sam sve od sebe. Nastupao sam u disciplinama koje nisu moje, bacao sam koplje, trčao štafete, skakao udalj, sve što je trebalo za reprezentaciju i osjećam da sam iznevjeren ovim potezom Saveza, koji se nije desio prvi put. Nakon svih tih godina kao da me neko tjera iz atletike. Nisu uložili ništa u mene, a još me koče. Mjesecima se pripremam za Balkanijadu da pokušam da dođem do medalje", rekao je Huseinbašić i dodao da ne očekuje da mu klub plati put, jer je u lošoj finansijskoj situaciji.

Đurđević: Nije bilo loše namjere

Borislav Đurđević, predsjednik AS RS i član UO AS BiH, nije bio na sjednici 8. februara, ali će istražiti detalje o posljednjim dešavanjima.

"Nezgodna je situacija, narušen je određeni princip bez loše namjere. Ni Huseinbašić ni Redžepagić nemaju rezultat kojim mogu nešto napraviti na Balkanijadi, ali Sait je veliko atletsko ime u RS i moramo stati iza njega i kada je u dobroj formi i kada nije. Mislim da je u pitanju greška u komunikaciji. U Savezu se mora voditi računa o svakom feningu, zato su karte kupljene ranije, ali su klubovi morali biti obaviješteni da je pomjeren termin za ispunjenje norme", rekao je Đurđević.