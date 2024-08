Nestvarne scene na OI: Istrčala trku života pa klekla na koljeno i šokirala sve (VIDEO)

Francuska atletičarka Alis Finot je nakon istrčane finalne trke od 3.000 metara sa preponama zaprosila svog izabranika Bruna Martinesa Bargielu.

Alis Fino odlazi sa ljetnjih olimpijskih igara u Parizu i sa novim rekordom i sa vjerenikom.

Uspjela je da obori evropski rekord u trci sa preskokom za žene na 3.000 metara, a onda je vidno euforična izvadila prsten i zaprosila svog partnera.

French athlete came in fourth in the 3000m steeplechase, a European record, and asked for her boyfriend's hand ...pic.twitter.com/ofs9DocirE