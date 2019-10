OK BiH: Tuki 15.000 KM

Olimpijski komitet BiH nagradio je najboljeg bh. atletičara Amela Tuku, osvajača srebra sa Svjetskog prvenstva, sa 15.000 KM.

"Sa srebrom oko vrata i BiH u srcu, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, nagrađuje Amela Tuku sa 15.000 KM. Sa velikim oduševljenjem Olimpijska porodica je dočekala ogroman uspjeh Amela Tuke koji je ostvario osvajanjem drugog mjesta na 800m na Svjetskom atletskom prvenstvu koje se održava u Dohi", navedeno je u saopštenju OK BiH.

Kako su itsakli, ova medalja je plod dugogodišnjeg rada i odricanja Amela Tuke, njegove posvećenosti uzvišenim sportskim ciljevima i ljubavi prema domovini.

"OK BiH je davno prepoznao i podržao Amelov vrhunski kvalitet i podržava ga u kontinuitetu sa još 13 sportista više od dvije godine na njegovom putu do Olimpijskih igara Tokyo 2020", saopšteno je iz OK.

Ovim uspjehom je napravio odličnu uvertiru za dolazeću olimpijsku godinu i, kako kažu u OK BiH, u potpunosti zaslužio ovu simboličnu nagradu iz nebudžetske kase Olimpijskog komiteta BiH.

"Nadamo se da će budžetske organizacije nadležne za vrhunski sport i njegovo finansiranje takođe konkretno i sistemski podržati Amela Tuku i ostale vrhunske sportiste u njihovim namjerama da ostvare naše i njihove snove", saopšteno je iz OK BiH.