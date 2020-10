Oglasio se Bugarin koji je napao Oliveru Jevtić

Bugarski državljanin Bojan Vačev se oglasio nekoliko dana nakon što je napao Oliveru Jevtić.

Legendarna srpska maratonka je od udarca pala i ostala u nesvijesti, ali je srećom izbjegla teže povrede.

Vačev je u ponedjeljak priveden i biće ispitan u policiji, ali je u međuvremenu putem bugarskih medija osvanulo i njegovo pismo javnosti.

"Želim da iskoristim svoje pravo i odgovorim. Naglašavam da sudar nije bio namjeran i da nije nastao iz nekih sebičnih potreba. Lično ne poznajem Oliveru Jevtić i želim da iskoristim ovu priliku da se iskreno izvinim njoj i njenim najbližima zbog traume koja ju je spriječila da učestvuje u događaju", naveo je Vačev.

Jevtićeva je, tokom gostovanja u emisiji "Jutro" na TV Prva, istakla da je zanima motiv napada.

Kako kaže Vačev, on nije ni poslat ni plaćen da uradi to što je uradio.

"To je apsolutno lažno i duboko me je pogodilo. Ne mogu da vjerujem da sam zaslužio ovakvu inkviziciju i linč, a jasno mi je da ih ima nakon čitanja brojnih poruka koje sam dobio na društvenim mrežama".

Iako je očigledno da je napad bio namjeran, Bugarin tvrdi da je sve samo običan nesrećni slučaj.

"Molim sve koji su odgledali snimak da shvate da je adrenalin bio na visokom nivou, a u kombinaciji s vremenskim uslovima i nedostatkom profesionalnog iskustva, to je dovelo do mojih nekoordinisanih pokreta koji su doveli do incidenta. Nadam se da će uvažena organizacija Maraton Sofije ubuduće obratiti pažnju na razliku u veštinama amatera i profesionalaca, tako što će ih podijeliti i slabijima pružiti početnu prednost. Želim brz oporavak srpskoj sportistkinji i nesmetan nastavak karijere", zaključio je Vačev.

(B92.net)