Olivera Jevtić osvojila zlatnu medalju na sportskim igrama na Sokocu

Srpska atletičarka i petostruki učesnik Olimpijski igara Olivera Jevtić osvojila je zlatnu medalju za ekipu Užica u trci na 3.000 metara na Međuopštinskim omladinskim sportskim igrama (MOSI) na Sokocu.

Rukovodilac atletskog takmičenja na 56. MOSI Neđo Đurović rekao da je Srni da je učešće Jevtićeve na ovoj sportskoj manifestaciji posebna čast za organizatore ovih igara.

On je dodao da je proslavljenoj srpskoj atletičarki u nizu medalja nedostajalo samo zlato sa MOSI i da se sinoć njena želja ispunila.

Atletska takmičenja u okviru 56. MOSI završena su sinoć, a sokolački atletičari osvojili su ukupno 29 medalja, od kojih 12 zlatnih, 11 srebrnih i šest bronzanih, što će značajno doprinijeti ukupnom plasmanu opštine Sokolac na ovim igrama.

Đurović kaže da je sokolačka atletičarka, šampion Balkana u sedmoboju Mladena Petrušić osvojila četiri medalje, od kojih tri zlatne, a njen klupski kolega Stafan Ćuković tri medalje.

On je dodao da se na atletskim takmičenjima istakla i učesnica maratonske i polumaratonske trke na Olimpijskim igrama Slađana Perunović, član ekipe iz Bijelog Polja, koja je osvojila medalje na 800, 1.500 i 3.000 metara.

Đurović je naveo da su na 56. MOSI zapažene rezultate ostvarili i atletićari Nikola Vasković iz Rogatice, koji je osvojio tri medalje, te Ana Bošković iz Mojkovca sa tri osvojene medalje u bacačkim discpilinama.

On kaže da je dobre rezultate ostvarila je i reprezentativka BiH Sara Lučić, vicešampion Balkana u skoku u vis, koja je ispunila uslov za učešće na Evropskom prvenstvu do 23 godine, koje će biti održano od 11. do 14. jula u Gavleu u Švedskoj.

Mladi atletičar sa Sokoca Mihajlo Memedović postigao je lični i rekord Republike Srpske u troskoku za mlađe juniore rezultatom 13,72 metara.