Otvorene "last minute" prijave za "Jahorina Ultra Trail"

Najveći događaj Olimpijskog centra Jahorina ovog ljeta je trka "Jahorina Ultra Trail" koji se tradicionalno održava posljednjeg vikend u julu (25 i 26).

Organizatori su ove godine posebnu pažnju obratili na markacije staza kako bi ispunili želju trkača da one budu adekvatnije i uočljivije.

"Iako su prijave na trke bile moguće do petka 10. jula zbog ogromnog interesovanja trkača su ponovo otvorene. "Last minute" prijave su moguće do 22 jula i broj mjesta je zaista ograničen tako da savjetuju svima da se prijave što prije jer je ovo zaista posljednja šansa", saopštili su organizatori i dodaju da se na trku možete prijaviti na sajtu www.jahorinatrail.com.

Ovogodišnji "Jahorina Ultra trail "je koncipiran kao dvodnevno takmičenje a trkači će imati priliku da se oprobaju na Mini, Midi, Maksi i Ultra stazama: Mini Trail je 14 km duga staza, idealna za brze trkače ali i za početnike u trail trčanju. Midi Trail od ove godine dug 23 km je prava poslastica za ljubitelje trčanja u prirodi koji žele izazov nakon kog će biti odmorni za izlazak, druženje na planini i druge aktivnosti. Njegovi finišeri dobijaju 1 ITRA bod. Maxi dug 49 km (2 ITRA boda) je za brze ultraše ili one koji će prvi put probati format ultre jer nema mnogo uspona i nije preteška. Ultra (4 ITRA boda) je za iskusne trail trkače a dužinom od 88 km nudi slijed različitih cjelina zbog kojih nema monotonije na stazi i koje dodatno intenziviraju doživljaj trke. Start i cilj svih trka je ispred hotela "Vučko", a sve rute imaju okrepne stanice sa posluženjem, dežurne ekipe civilne zaštite, sanitet u slučaju potrebe. Kako se navodi bezbjednost je na prvom mjestu i cijeli događaj je prilagođen uslovima i mjerama sa ciljem sprječavanja širenja virusa covid19.

Ono što karakreriše "Jahorina Ultra Trail" su i volonteri, koji svojim nesebičnim radom i zalaganjem doprinose da ova trka i dalje drži epitet najbolje u BIH.

"Nagradni fond za najspretnije i najbrže ove godine je 5.000 KM kao i vrijedne nagrade sponzora. Ostvareno je i smo parterstvo sa "Red Bull Igman" ali i obnovljena su parterstva sa trkama koje su članice svjetskog trail tour-a a to su "Kapadokia", "100 milja Istre" i "Ultra trail Vipava Valley" pa će neki od pobjednika "Jahorina ultra" traila dobiti besplatnu kotizaciju za ove trke. Najveći novitet ovogodišnjeg izdanja "JUT 2020" je i prisustvo jednog od najpoznatijih svjetskih trkača Jovice Spajića koji će biti prisutan na samom takmičenju, družiće se sa učesnicima, odgovarati na pitanja i prezentovati svoje Trail iskustvo putem predavanja", naveli su orgnizatori ove trke.