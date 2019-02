Ovaj sedmogodišnjak bi mogao biti novi Jusein Bolt

Sedmogodišnji Rudolf Ingram Junior ima odranije nadimak Velika Munja, a sada ga svi nazivaju novim Juseinom Boltom.

On već ima svoj profil na Instagramu sa više od 300.000 pratilaca, a osim trčanja, trenira i fudbal.

Pažnju javnosti privukla je trka u kojoj je Rudolf istrčao sto metara za samo 13,48 sekundi, što je američki rekord za njegov uzrast. Dječak je, takođe, privukao pažnju američke košarkaške zvijezde Lebrona Džejmsa i tima američkog fudbala Tampa Bej Bakanirs.

Mali Rudolf je počeo da trenira kada je imao samo četiri godine.

"Mogu da mu omoguće svu opremu koja mu je potrebna da bi bio sjajan, ali njegova snaga, radna etika i volja za uspjehom su to što ga pokreće i dovodi do rezultata. On ne voli da se osjeća kao gubitnik. On želi da pobjedi", rekao je njegov otac.

On vodi dječakov profil na Instagramu i nadzire njegove treninge. Kaže da svom sinu pokušava da obezbijedi normalan život.

"Nikad nisam propustio trening, nikad nisam propustio utakmicu i radim sve njegove treninge. On je velika zvijezda ostalim ljudima, za mene je on samo beba. Ja sam snimatelj, trener, njegov vozač i sve to bez plate. Moja želja je da ga vidim srećnog kako radi ono što voli", kaže dječakov tata.

On se nada da će jednog dana njegov sin otići na Olimpijadu.

"Ako i ne ode, nije bitno. Idemo dalje. Važno je da uvijek stojim iza njega. Morate stajati iza svog djeteta, stalno ga podržavati i na kraju će sigurno postati neko", kaže ponosni otac.

Pored trčanja i fudbala, sedmogodišnji Rudolf se povremeno bavi i modelingom.

(B92)