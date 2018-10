Perković nominovana za najbolju atletičarku svijeta u 2018.

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković nominovana je za najbolju atletičarku svijeta u 2018. godini od strane Međunarodne asocijacije atletskih federacija.

Pobjednica će biti objavljena 4. decembra.

Međunarodna asocijacija atletskih federacija (IAAF) je u konkurenciju za prestižnu nagradu uvrstila još devet vrhunskih sportistkinja Britanka Dina Ašer-Smit, Šoni Miler-Uibo sa Bahama, Kenijka Beatris Čepkoeč, Holanđanka Sifan Hasan, Južnoafrikanka Kaster Semenja, Kolumbijka Katerine Ibarguen, Belgijanka Nafisatu Tijam, Ruskinja Marija Lasickene i Poljakinja Anita Vlodarčik.

U konkurenciji za atletičara godine, takođe, je 10 imena. Za priznanje se bore Kenijci Timoti Čerijot, Eliud Kipčoge i Emanuel Korir, Amerikanci Kristijan Kolman i Noa Lajls, Šveđanin Arman Duplantis, Južnoafrikanac Luvo Monjonga, Francuz Kevin Majer, Abderahman Samba iz Katara i Tomas Volš sa Novog Zelanda.

Mutaz Essa Barshim osvojila je ovu nagradu prošle godine, a Perković je i tada bila nominovana, kao i 2016. Vidjećemo može li ovoga puta doći do nagrade.

ALERT #AthleticsAwards announcement@PerkovicSandra is one of 10 nominees for Female World Athlete of the Year 2018



Retweet this post to vote her pic.twitter.com/WQrs4qXcXD