Prnjavorčanka Jelena Gajić nastavlja dominaciju u bh. atletici

Jedna od najboljih bh. atletičarki, Jelena Gajić, članica Atletskog kluba Prnjavor, duže od deceniju dominira u svijetu atletike i niže sjajne rezultate, pa je tako i na nedavno održanom državnom prvenstvu, na atletskom stadionu "Kamberovića polje" u Zenici, odbranila obje titule prvaka BiH, na 400 i 800 metara.

Kako Gajićeva ističe u razgovoru za "Nezavisne novine", ponosna je što je ponovo dvostruka seniorska šampionka u BiH.

"Za razliku od prošle godine, koja je bila puna prepreka, ove godine sam zaista u odličnoj formi, mnogo sam trenirala, samim time sam i očekivala ove dvije titule iako je konkurencija bila zaista dobra. Ponosna sam na sebe što uspijevam biti državni prvak, i sve je prošlo bez treme, koja se najčešće pojavi pred neka veća takmičenja", priča Gajićeva i napominje da je na nju sjajan utisak ostavila mlada atletičarka Nika Popić, koja je trčala na 400 metara.

"Njoj bih javno čestitala na odličnoj trci i mislim da je ona budućnost bh. atletike na 400 metara", kaže Gajićeva, koja je atletici, kraljici sportova, predana godinama.

"Nisam se nikada pokajala što sam se počela baviti atletikom, jer mnogo volim individualne sportove. Tako da prije 16 godina nisam izabrala atletiku, onda bi to sigurno bilo plivanje ili tenis. Međutim, ja sam izabrala atletiku i od 2008. godine sam član AK Prnjavor. Naravno da je mnogo puta dolazilo do zasićenja ovim sportom, ali nikada do predaje. Mislim da je to faza koju svaki sportista doživi u životu", objašnjava Gajićeva.

Prema njenim riječima, ponosna je i na najbolji rezultat 1:31,70 na 600 metara u Zagrebu, iako ovo nije olimpijska disciplina i ne vodi se kao rekord Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

"Počela sam 2024. godinu najboljim rezultatom u BiH na 600 metara, to je bila jedna kontrolna trka pred ljetnu sezonu, a cilj je bio da iz prvog puta trčim najbrže vrijeme. Kada razmišljam o mojoj karijeri, rado se sjetim polufinala Evropskog prvenstva, što mi je zasad najveće takmičenje u karijeri. Najdraže su mi i medalje sa prvenstva Balkana, zlato i srebro, kao i rekordi Republike Srpske i BiH na 400 i 800 metara. Balkanska prvenstva su uvijek izazov i na njima mi je zadovoljstvo učestvovati. Najdraži rezultat mi je novi seniorski rekord Republike Srpske 2:04,51 i mnogo sam truda uložila da bih trčala ovo vrijeme, ali očekujem još bolje rezultate", kazala je Gajićeva.

Napominje da pripreme za takmičenja zavise od mitinga, ali i da se trudi da prije internacionalnih takmičenja što manje vremena provodi na socijalnim mrežama.

"Sada me očekuje blok priprema na Jahorini, trebalo bi da krenem 10. jula i tamo provedem dvadesetak dana u skladu sa vremenom kojim budem raspolagala. Boraviću na Jahorini, a trenirati na stadionu u Palama, zatim me čekaju internacionalna takmičenja u Italiji u avgustu i septembru, serija bronzanih mitinga", rekla je Gajićeva i dodala da joj je forma sada ciljano u određenom padu.

"Obaramo formu i to ciljano radimo da bih u avgustu bila u najboljoj mogućoj formi i očekujem što bolje rezultate, a cilj mi je da ove godine oborim seniorski rekord u BiH na 800 metara, koji nije oboren četrdeset godina i drži ga Biba Kajan", priča Gajićeva.

Ističe da motiv i inspiraciju da ne odustaje i da bude što bolja verzija sebe pronalazi u ljudima oko sebe koje voli i poštuje.

"Moram pohvaliti trud koji Željko Petrović ulaže u AK Prnjavor, u kome ima sjajnog podmlatka sa kojim on radi. Da ne pominjem sve, ali istakla bih Jovanu i Nedu Radulović, Davida Mirkovića, Filipa Radulovića i kako se meni čini, to je četvorka koja zaista obećava", smatra Gajićeva.

Pored sjajnih sportskih rezultata, ističe da je ponosna i na zlatnu značku - titulu najboljeg studenta na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta u Banjaluci koju je dobila prije dvije godine, kao i na najviše gradsko priznanje, Povelju zaslužnog građanina sa zlatnim grbom grada Prnjavor koju je dobila ove godine.

"Iskreno i dan-danas nemam riječi kojom bih mogla opisati koliko sam srećna sto je grad Prnjavor izabrao mene za dobitnika. Zahvalna sam gradonačelniku Darku Tomašu, Gradskoj upravi i mom AK Prnjavor. Trudim se da dam maksimum u svemu što radim, takav sam pristup imala i na fakultetu, koji sam završila bez mnogo izostanaka. I u budućnosti sebe vidim u svijetu atletike i definitivno ću biti atletski trener", zaključila je Gajićeva.

