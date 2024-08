Rekord OI i novo zlato Sifan Hasan u maratonu

Nizozemska atletičarka Sifan Hasan osvojila je ženski maraton i pritom postavila novi olimpijski rekord.

Hasanova je istrčala maraton za dva sata 22 minuta i 55 sekundi. Tridesetjednogodišnjakinji etiopskog porijekla to je treća medalja u Parizu, a ukupno šesto olimpijsko odličje u karijeri.

OH MY GOODNESS WHAT A FINISH - ANOTHER MARATHON OLYMPIC RECORD! Sifan Hassan takes the Women's Marathon on the line in an amazing time of 2:22:55!#Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/7iFQmNLCbh